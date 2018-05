"Jetzt auch hier": Regierungschef Müller nun bei Facebook

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) entdeckt die neuen Medien für sich. Nachdem sich seine Senatskanzlei im Sommer vorigen Jahres erstmals auf Twitter zu Wort meldete, ist der Regierungschef nun auch bei Facebook vertreten. "Wir sind jetzt auch hier und freuen uns auf Sie, liebe Berlinerinnen und Berliner!", schrieb Müller zum Start am Dienstag auf der Seite. Dazu gab es einen kurzen Film, in dem Berliner zu Müllers Social-Media-Offensive befragt wurden.

"Er könnte Ideen sammeln" oder "Er will bestimmt seine Kritiker überzeugen", meinten die Befragten. Müller solle ein bisschen mehr über seinen Alltag erzählen, "auch mal was lustiges". Auch Kritiker sind vertreten: "Er soll sich um das kümmern, was sein Job ist, und nicht auf Facebook sein, oder?", sagte ein Mann.

"Es soll um das gehen, was wir gerade gehört haben", erläuterte Müller in dem Video. "Dass wir besser miteinander kommunizieren können und dass die Arbeit des Senats und meine Arbeit im Roten Rathaus noch sichtbarer wird." Er freue sich auf die Diskussion, "die hoffentlich sachlich und fair ist". Als SPD-Landesvorsitzender ist Müller übrigens schon länger bei Facebook präsent.

