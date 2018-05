Sechs Kabeldiebe am S-Bahnhof auf frischer Tat geschnappt

Berlin. Fünf polizeibekannte Männer und eine Frau sind in Berlin-Rahnsdorf beim Diebstahl von Bahnkabeln gefasst worden. Die Sechs öffneten am Montagabend am S-Bahnhof Rahnsdorf einen nicht abgeschlossenen Baucontainer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort nahmen sie sich demnach Kupferkabel mit einer Länge von 300 Metern, um sie anschließend auf einem Anhänger abzutransportieren.

Die Bundespolizei stoppte den Wagen, als die mutmaßlichen Diebe in einem Waldstück losfahren wollten. Alle sechs im Alter von 21 bis 61 Jahren waren bereits polizeibekannt.

( dpa )