Facebook will mehr Mitarbeiter in Berlin einstellen

Das soziale Netzwerk Facebook will die Mitarbeiterzahl in den deutschen Löschzentren Essen und Berlin deutlich aufstocken. Das kündigte der US-Konzern am Dienstag in Essen an. Derzeit arbeiten an beiden Standorten insgesamt rund 1500 Mitarbeiter. Bis Ende des Jahres sollen es 2000 sein – jeweils 1000 in jedem Löschzentrum. Ihre Aufgabe ist es, Gewalt- und Hassinhalte, Terror oder Kinderpornografie aus dem Netzwerk zu entfernen. Auch weltweit investiert das Unternehmen, wie es sagt, in solche Sicherheitsthemen und will in diesem Bereich global die Zahl der Mitarbeiter im laufenden Jahr auf 20.000 verdoppeln.

Jede Woche melden Nutzer dem sozialen Netzwerk weltweit mehrere Millionen auffällige Inhalte, die das Unternehmen anhand seiner selbst aufgestellten Gemeinschaftsstandards überprüft. Vor wenigen Tagen hatte der Konzern diese Kriterien erstmals öffentlich gemacht. Außerdem können Nutzer seit kurzem der Löschung ihrer Kommentare widersprechen und somit Facebook auffordern, das Entfernen nochmals zu prüfen. Allein dafür braucht Facebook mehr Personal. Mit dem Betrieb der Löschzentren hat der Konzern Partner beauftragt, in Essen das Call-Center CCC, in Berlin Arvato.

