Gewerkschaft: Mehr Geld für Paketboten und Logistikarbeiter

Berlin. Rund 80 000 Beschäftigte von Speditionen, Logistikbetrieben und Paketdiensten in Berlin und Brandenburg bekommen mehr Geld. Ihre Löhne und Gehälter steigen rückwirkend zum 1. April um 3 Prozent in Berlin und um 3,7 Prozent im Nachbar-Bundesland, wie die Gewerkschaft Verdi am Dienstag mitteilte. Im April 2019 gibt es demnach noch einmal 2,8 Prozent mehr Geld in der Hauptstadt und 3,5 Prozent in Brandenburg. Der Arbeitgeberverband Verkehr und Logistik Berlin und Brandenburg will sich in den nächsten Tagen zu dem Abschluss äußern.

Trotz boomender Geschäfte hätten sich die Arbeitgeber schwer getan, Tarifunterschiede in Ost und West einzuebnen und die Einkommen entscheidend anzuheben, kritisierte Verdi. Die geforderte Funktionszulage für Kraftfahrer wird es demnach nicht geben. Verdi hatte während der Verhandlungen mehrfach zu Warnstreiks aufgerufen, unter anderem bei der Post-Tochter DHL Delivery Berlin.

( dpa )