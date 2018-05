Ausfall im Bahnverkehr: Brand unter Brücke am Savignyplatz

Berlin. Ein Brand am S-Bahnhof Savignyplatz in Berlin-Charlottenburg hat den Bahnverkehr am Dienstag beeinträchtigt. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, war am Nachmittag Müll an einer Brückenkonstruktion unterhalb der Gleise in Brand geraten. Wie es dazu kam, war zunächst unklar, die Polizei mitteilte. Der Bahnhof wurde laut Feuerwehr für den Einsatz nicht geräumt. Der Zugverkehr zwischen den S-Bahnhöfen Zoologischer Garten und Charlottenburg sei jedoch unterbrochen worden.

Betroffen waren die S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 sowie der Regionalverkehr der Deutschen Bahn. Es kam zu Verspätungen. Während die S-Bahn-Strecke nach etwa einer Stunde wieder freigegeben wurde, blieb der Regionalverkehr gestört. Fahrgäste sollten nach Informationen von S-Bahn Berlin auf die Ringbahn S41 und S42 und die Busse und U-Bahnen der Berliner Verkehrsbetriebe umsteigen.

( dpa )