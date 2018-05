Siemens will Stellenabbau neu verhandeln

Das Aus für die Fertigung im Dynamowerk in Spandau ist vom Tisch. Auch über den Arbeitsplatzabbau in Moabit will Siemens nochmal nachdenken.

Die Mitarbeiter von Siemens in Berlin können vorsichtig aufatmen. Der Industriekonzern will die ursprünglich geplante Schließung der Fertigung im Dynamowerk in Spandau nochmal überdenken. Auch der geplante Abbau von Arbeitsplätzen im Gasturbinenwerk in Moabit wird erneut geprüft. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall gebe es jetzt wieder bessere Zukunftsaussichten für die beiden Werke in Berlin. "Wir begrüßen es sehr, wenn Management und Betriebsrat jetzt über den Erhalt und die Zukunft der Arbeitsplätze im Dynamowerk neu verhandeln", sagte Berlins IG-Metall-Chef Klaus Abel am Dienstag.

Gewerkschaften, Arbeitnehmervertreter und Konzernspitze hatten sich zuvor in der Nacht auf eine Rahmenvereinbarung zur Restrukturierung geeinigt. Demnach werde das Unternehmen auch auf betriebsbedingte Kündigungen an den einzelnen Standorten verzichten. Die Sparpläne sind allerdings nicht vom Tisch. Siemens plane weiterhin, die Kosten um einen "großen dreistelligen Millionenbetrag zu senken", sagte Siemens-Personalvorstand Janina Kugel. Dazu gehöre auch ein Stellenabbau. In den kommenden Monaten soll nun über konkrete Spar-Maßnahmen und Sozialpläne verhandelt werden. Siemens peilt eine Einigung bis zum 30. September an.

Ursprünglich hatte Siemens geplant, in der Kraftwerks- und Energiesparte rund 6900 Stellen abzubauen, davon knapp 3400 in Deutschland. Mehrere Werke sollten geschlossen werden, darunter auch die Standorte in Görlitz und Leipzig. Siemens hatte die Pläne vor allem mit der sinkenden Nachfrage in den Geschäftsfeldern begründet. Nach den neuesten Plänen soll das Görlitzer Werk nun doch erhalten bleiben und sogar zur weltweiten Zentrale für das Industriedampfgeschäft umgebaut werden. Leipzig solle verkauft werden, so Siemens weiter. In Berlin hatte das Unternehmen die Schließung der Fertigung im Dynamowerk geplant. Das Aus der Produktion hätte am Standort einen Abbau von 600 Jobs mit sich gebracht. Im Gasturbinenwerk standen rund 300 Jobs auf dem Spiel.

Betriebsrat: "Wir haben ein Tor geöffnet"

Wie die Berliner Morgenpost berichtete, hatten die jeweiligen Betriebsratsvorsitzenden an den Standorten bereits am Freitag die Belegschaften über die positiven Signale aus den Sondierungen informiert. Teilnehmer der Betriebsversammlung im Dynamowerk zitierten den Betriebsratsvorsitzenden Predrag Savic danach mit den Worten: "Wir haben ein Tor geöffnet. Jetzt müssen wir nur noch hindurchgehen." Mitarbeiter und Gewerkschaften hatten in den Monaten zuvor immer wieder gegen die Sparpläne demonstriert und den notwendigen Wandel der Industrie in den Vordergrund gestellt. "Wir haben mit dem Dynamowerk einen Standort, der geradezu prädestiniert ist, schlaue Wege zu finden, um industrielle Produktion und mehr als ein Jahrhundert Berliner Industrie-Know-How mit Digitalisierung schlau zu verknüpfen", sagte Abel. Das Gleiche gelte für das Berliner Gasturbinenwerk.

Berliner Politiker zeigten sich am Dienstag erleichtert. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte: "Die Belegschaften bei Siemens haben über Monate hinweg gekämpft und einen großen Erfolg erzielt. Darauf dürfen sie stolz sein. Der Berliner Senat steht weiter an ihrer Seite und wird auch zukünftig alles dafür tun, dass bei den kommenden Verhandlungen die Beschäftigten und ihre Interessen und die Sicherung des Standorts Berlin im Mittelpunkt stehen." Auch Wirtschafssenatorin Ramona Pop (Grüne) kündigte Unterstützung an. "Wir sind solidarisch mit den Arbeitnehmern und stehen mit Siemens in Kontakt. Wir erwarten Innovationen, um mit neuen Produkten in der Energie-Welt von morgen anzukommen und somit Arbeitsplätze zu sichern", erklärte Pop. Berlin biete dafür die besten Rahmenbedingungen.

Bis zu 100 Millionen Euro für Zukunftsfonds

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Wegner sieht sowohl Müller als auch Pop in der Pflicht: "Jetzt müssen sie deutlich machen, dass der Industriestandort Berlin die Produktion von Siemens braucht. Siemens soll auch weiterhin der größte Industriearbeitgeber Berlins bleiben. Dafür müssen nun alle gemeinsam kämpfen", sagte Wegner.

Um den geplanten Umbau abzufedern, will Siemens neben den jährlich rund 500 Millionen Euro für Aus- und Weiterbildung zusätzlich bis zu 100 Millionen Euro in einen Zukunftsfonds bereitstellen. Berlins IG-Metall-Chef Abel begrüßte die Pläne. Die Werke müssten von Arbeitsorten zu Lernorten werden.