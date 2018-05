Passanten steigen in die U5.

Verkehr Tunnel am neuen U-Bahnhof Museumsinsel getauft

Berlin. Beim Bau der verlängerten U-Bahn-Linie U5 in Berlin-Mitte geht es weiter voran. Am künftigen U-Bahnhof Museumsinsel wurde am Dienstag ein Tunnel auf den Namen Lavinia Frey getauft. Die Namensgeberin ist Vorstand Kultur der Stiftung Humboldt-Forum. Der mittlere Teil der Station zwischen zwei Baugruben wird unterirdisch gegraben. Das Erdreich wird vereist, damit kein Wasser der Spree eindringen kann, wie die Projektgesellschaft erläuterte.

Die neue U-Bahn-Strecke von Alexanderplatz bis Brandenburger Tor soll Ende 2020 fertig sein. Das 2,2 Kilometer langen Stück verbindet dann die von Hönow im Osten kommenden Linie mit der "Kanzler-U-Bahn" U55 zwischen Hauptbahnhof und Brandenburger Tor.

