Junger Brillenbär unternimmt ersten Ausflug

Berlin. Mehr als vier Monate nach seiner Geburt hat der kleine Brillenbär im Berliner Tierpark seinen ersten Ausflug in Außengehege unternommen. Der Bär sei noch namenlos, für ihn werde noch ein Pate gesucht, sagte eine Mitarbeiterin am Dienstag. Dieser dürfe dann auch den Namen bestimmen. Das Jungtier mit dem schwarzbraunen Gesicht samt Stupsnase lebte bislang mit Mutter Julia (20) im Stall. Der kleine Bär wurde am 26. Dezember geboren und sieht aus wie sein literarischer Artgenosse "Paddington".

Brillenbären bewohnen von Venezuela bis Bolivien die Andenregion in Südamerika und leben in einer Höhe bis zu 4700 Metern. Die Art gilt laut der Roten Liste als gefährdet. Ende 2017 hat der Tierpark die Koordination für die Zucht in Europäischen Zoos übernommen. Mutter Julia gilt als erfahrene Bärenmutter - es ist ihr siebtes Jungtier.

( dpa )