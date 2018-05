Ein Tourist hält im Tiergarten einen roten amerikanischen Sumpfkrebs (Procambarus clarkii) in der Hand.

Tiere Mehr als 3000 Sumpfkrebse in einer Woche gefangen

Berlin. In knapp einer Woche haben Fischer mehr als 3000 essbare Sumpfkrebse in zwei Berliner Parkseen gefangen. Mehr als zwei Drittel davon gingen im Britzer Garten ins Netz, die übrigen im Tiergarten, wie Wildtierexperte Derk Ehlert von der Umweltverwaltung am Dienstag bilanzierte. Die Tiere - Rote Amerikanische Sumpfkrebse - seien zwischen zwei und vier Jahre alt.

Bereits im vergangenen Sommer waren im Tiergarten knapp 4000 Stück gefangen worden. Damals mussten die Tiere noch vernichtet werden. Seit einigen Tagen ist klar, dass die Krebse - Nachkommen ausgesetzter Exemplare - nicht mit Schadstoffen belastet sind. Nun darf ein Fischereibetrieb die Krustentiere zum Verzehr verkaufen.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine gebietsfremde Art in Deutschland auf den Teller kommt. Die chinesische Wollhandkrabbe, die etwa in der Havel vorkommt, wird nach Angaben Ehlerts von mindestens einem Fischer an asiatische Restaurants verkauft.

In China gelten Wollhandkrabben als Delikatesse. Bei Fischern ist Krabben-Beifang unbeliebt, weil die Tiere mit ihren scharfen Scheren die Netze zerschneiden können. In Deutschland wurden die Krabben vermutlich mit dem Ballastwasser von Handelsschiffen eingeschleppt.

