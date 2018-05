Fußgänger nach Zusammenstoß mit Motorrad schwer verletzt

Berlin. Bei einem Unfall mit einem Motorrad ist ein Fußgänger in Berlin-Plänterwald schwer verletzt worden. Der 38-Jährige wollte laut Zeugenaussagen am Montagabend die Straße Am Treptower Park überqueren. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei wurde er von einem 33 Jahre alten Motorradfahrer erfasst und gegen ein Straßenschild geschleudert. Der Fußgänger wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht und notoperiert. Der Motorradfahrer wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Am Montag hatte es in Berlin drei weitere schwere Unfälle mit Motorrädern gegeben. Dabei wurden drei Motorradfahrer schwer verletzt. Einer von ihnen starb wenig später an den Folgen seines Sturzes.

( dpa )