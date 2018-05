Lastwagen kommt von Autobahn ab und kippt um

Fehrbellin. Bei einem Unfall auf der Autobahn 24 ist ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der mit Molkereiprodukten beladene Lkw war am Montagabend zwischen Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin) und Kremmen unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Unfallursache war zunächst noch unklar. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Um die Ladung des verunglückten Lastwagens umzuladen, sollte am Dienstagmorgen die rechte Spur Richtung Berlin gesperrt werden. Am Abend soll der Lastwagen dann geborgen werden. Auch dazu muss mindestens eine Spur gesperrt werden.

( dpa )