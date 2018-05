Entscheidung erwartet: Lehrerin mit Kopftuch in Schule?

Berlin. In einem neuen Berliner Kopftuch-Streit wird an diesem Mittwoch (13.00 Uhr) mit Spannung die Entscheidung des Arbeitsgerichts erwartet. Eine Grundschullehrerin will mit Kopftuch unterrichten. Mit ihrer Klage wandte sie sich gegen das Neutralitätsgesetz in der Hauptstadt, welches das Tragen von religiös geprägten Kleidungsstücken im öffentlichen Dienst untersagt.

Um das Kopftuch von Lehrerinnen wird immer wieder gestritten. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2015 ein pauschales Kopftuchverbot an öffentlichen Schulen gekippt und die Bedeutung der Religionsfreiheit betont. Allein vom Tragen eines Kopftuches geht demnach keine Gefahr für den Schulfrieden aus. Streitfälle vor Gericht gibt es in den meisten Bundesländern trotz verschiedener Regelungen derzeit aber nicht, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

( dpa )