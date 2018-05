Richard Grenell kommt am Trump Tower an.

International Neuer US-Botschafter in Berlin wird akkreditiert

Berlin. Nach mehr als 15 Monaten Pause wird heute ein neuer US-Botschafter in Deutschland akkreditiert. Der 51 Jahre alte Diplomat Richard Grenell überreicht am Nachmittag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sein Beglaubigungsschreiben. Seit dem Zweiten Weltkrieg blieb der Posten noch nie so lange unbesetzt.

Grenell gilt als einer der ersten und stärksten Unterstützer des außenpolitischen Kurses von US-Präsident Donald Trump. Der von Trump nominierte Diplomat war vorletzte Woche nach einer monatelangen Hängepartie vom US-Senat bestätigt worden und nahm schon einen Tag später an Trumps Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel teil. Vergangenen Donnerstag folgte seine Vereidigung in Washington.

( dpa )