Wowereit liest Wowereit

Berlin. Keine Frage, der Mann hat immer noch viele Fans. Als Klaus Wowereit am Montagabend sein neues Buch bei Dussmann an der Friedrichstraße vorstellt, platzt die kleine Kulturbühne aus allen Nähten. Rund 200 Berliner wollen hören, was der Regierende Bürgermeister der Herzen zu sagen hat. Sie belegen auch das Café nebenan, einige können ihn gar nicht sehen, nur hören. Dafür wird dort serviert. Wowereit bei Weißwein, Bionade oder Weißer mit Schuss. Alles locker.

Wowereit kommt im Summer-in-the-City-Outfit, blaues Sakko, weißes Hemd, helle Chinos. Die Fragen seiner Gesprächspartnerin Madeleine Wehle vom RBB pariert er souverän-launig. Auf Wehles Bemerkung, er sehe als Ruheständler so entspannt aus, entgegnet er mit gespielter Empörung: "Wie habe ich eigentlich vorher ausgesehen? Muss ja schrecklich gewesen sein?" Wie er sich im Ruhestand fühlt? "Leben im Paradies." Wie groß die Lücke ist, die er hinterlassen hat? "So groß, dass da viele reinpassen."

Bevor er sich seine Lesebrille aufsetzt ("sieht intellektuell aus") und aus seinem neuen Werk mit dem Titel "Klaus Wowereit. Sexy, aber nicht mehr so arm: mein Berlin, " vorträgt, versucht er, falsche Erwartungen zu dämpfen. Es sei kein Enthüllungsbuch und keine Abrechnung. Er erteile auch keine Ratschläge. Dann liest Wowereit vor, warum er sein Amt so geschätzt hat, was er vom Vorwurf des Postengeschachers in Parteien hält (nichts), dass man als Politiker auch Haushaltspläne lesen muss. Es wird ernster, sachlicher, die ersten Gäste gehen. Doch der Sozialdemokrat lässt sich nicht beirren, zitiert nun sogar Passagen, in denen viele Zahlen vorkommen.

Wie der deutsche WM-Sieger Wowereits Rücktritt vertagte

Schließlich teilt er doch ein bisschen aus. Gegen Seehofer und Merkel, die nicht abtreten können. Gegen seine Partei, die sich schon deutlicher fragen müsse, warum sie nur noch 20 Prozent der Wähler erreicht. Gegen den Bund und Brandenburg, die immer so tun würden, als ob sie mit dem Flughafen BER nichts zu tun hätten. Und gegen Olaf Scholz, der bei der Verkündung der GroKo so schrecklich ernst dreingeblickt habe: "Ich dachte, ich bin auf einer Beerdigung." Am stärksten aber ist er, wenn er kleine, unbekannte Geschichten aus seinem Leben in der Politik erzählt. Wie Bill Clinton in Berlin das restaurierte und eingepackte Brandenburger Tor mit enthüllen sollte, seine Berater dann aber fanden, dass es nicht günstig wäre, wenn ausgerechnet der Präsident etwas enthüllt, indem er an einem großen Reißverschluss zieht. Oder dass er eigentlich seinen Rücktritt als Regierender Bürgermeister am 15. Juli 2014 verkünden wollte, ihm dann aber der Blitzbesuch des Fußball-Weltmeisterteams in der Hauptstadt einen Strich durch die Rechnung machte und er bis Ende August warten musste.

Und vor allem, wie er die Queen dazu brachte, beim Fest des Britischen Botschafters herzhaft zu lachen. Er habe ihr erzählt, wie er 1965 zum Schöneberger Rathaus gepilgert sei, um die Königin bei ihrem ersten Berlin-Besuch herzlich zu begrüßen - geschniegelt in Anzug und Krawatte. Herzlicher Applaus, fast schon begeistert. Den ernsthaften Politiker Klaus Wowereit schätzen seine Fans - aber sie lieben den charmanten, augenzwinkernden Plauderer.

