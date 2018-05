Nicht alles nach Müllers Wünschen

Berlin. Der Personalvorschlag des Landesvorsitzenden wird nicht durchgehen. Michael Müller, Berlins SPD-Chef, hätte gerne den Unternehmer und früheren Kulturstaatssekretär Tim Renner für Berlins SPD ins Europäische Parlament geschickt. Aber angesichts von nicht weniger als 14 Bewerbern begrub Renner seine Ambitionen auf den Sprung nach Brüssel. Er habe sich mit Gabriele Bischoff getroffen, der Europa-Expertin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die neben der Juso-Landesvorsitzenden Annika Klose als aussichtsreichste Interessentin für den Europa-Posten gilt. "Sie hat meine Unterstützung", sagte Renner.

So wie im Falle Renners wird Müller auch bei der Neuwahl des Landesvorstandes der Berliner SPD beim Parteitag Anfang Juni seine Vorstellungen nicht wirklich durchsetzen können. Das Ta­bleau, was der Landesvorstand am Montag schließlich auf Müllers Vorschlag hin beschloss, entspricht nur zum Teil Müllers Wünschen. Der Regierende Bürgermeister wollte die Bildungsexpertin Maja Lasic aus Mitte als stellvertretende Landesvorsitzende installieren. Aber der Kreisverband Mitte mit der mächtigen Vorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Eva Högl machte sich für den Juristen Julian Zado stark. Seit die mit Abstand größte parteiinterne Gruppe der Berliner Linken Zado am Sonntagabend für den Vize-Posten nominierte, war Müllers Plan durchkreuzt. Neben Zado nominierten die Parteilinken die Wissenschaftspolitikerin Ina Czyborra für den Vize-Posten. Die Abgeordnete gilt als Müller-nah, sie gehörte zu den 14 Parlamentariern, die im November in einem Brief Fraktionschef und Müller-Rivalen Raed Saleh kritisiert hatten. Czyborra und Zado ersetzen Barbara Loth und Mark Rackles, die nicht wieder antreten. Rackles hatte zuletzt in einem Brief den "Mehltau" und die "Nicht-Kommunikation" Müllers kritisiert.