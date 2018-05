Krankenkasse warnt vor Trampolinspringen im Garten

Berlin. In vielen Parks und Gärten erwachen zurzeit nicht nur die Pflanzen aus dem Winterschlaf. Auch Kinder wollen endlich wieder draußen rumtoben und spielen. Seit einigen Jahren wird das Hüpfen auf Trampolinen immer beliebter – am besten im eigenen Garten. So eines steht auch bei der Familie von Claudia Roski in Heiligensee hinter dem Haus. Ihre beiden Söhne Sven und Erik (elf und 14 Jahre) springen leidenschaftlich gern darauf herum. "Wenn die Kinder sich mal richtig austoben wollen, dann ist so ein Trampolin klasse", erzählt die Mutter.

Aber so ungefährlich, wie dieser Spaßsport zunächst vielleicht aussehen mag, ist er gar nicht, warnt die Krankenkasse Barmer am Montag. "Bei unsachgemäßer Nutzung kann es schnell zu gefährlichen Verletzungen kommen", sagt Gabriela Leyh, Landesgeschäftsführerin für Berlin und Brandenburg. Auf dem Trampolin springen Kinder zum Teil meterhoch in die Luft. Dabei können sie leicht die Kontrolle über ihren Körper verlieren. Die häufigsten Verletzungen beim Trampolinspringen sind Gehirnerschütterungen, Knochenbrüche, Platzwunden und Verstauchungen. Leyh sagt: "Gerade die Kleinsten sind stark verletzungsgefährdet, denn bei ihnen sind die motorischen und koordinativen Fähigkeiten noch nicht voll ausgebildet und die Gelenke noch besonders instabil."

Tatsächlich: Nach einer Studie des Robert Koch-Instituts aus dem Jahr 2016 ist das Trampolinspringen bei Ein- bis Sechsjährigen eine der häufig­sten Unfallursachen mit einem Sportgerät. Das bestätigt die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) in Berlin gegenüber der Berliner Morgenpost. Die DGOU hat knapp 11.000 Mitglieder, viele von ihnen sind Unfallchirurgen und Orthopäden – und die berichten immer wieder aus ihren Kliniken und Praxen über komplizierte Trampolinunfällen. Dr. Christopher Spering, Unfallchirurg und Leiter der Sektion Prävention der DGOU, sagt: "Ein Trampolin ist ein Sportgerät, an das Eltern ihre Kinder gewöhnen müssen und an dem sie auch aufpassen müssen. Es ist kein Babysitter-Ersatz."

Sicherheit beginnt schon beim Kauf

Aber keine Sorge: Das Trampolin im Garten müsse jetzt nicht sofort abgebaut werden, beruhigt Uwe Wochnowski, Trampolintrainer und Vorstandsmitglied im Trampolinturnclub Berlin. Er hat einige Tipps parat, damit sich Kinder beim Hüpfen nicht verletzen. Die Sicherheit beginnt schon beim Kauf: "Bei billigeren Trampolins sind oft die Sprungtücher und Federn nicht so gut – was wiederum für Rücken und Wirbelsäule nicht so gut ist", sagt der Hüpfexperte. "Außerdem würde ich ein Trampolin mit einem Sicherheitsnetz kaufen. Das wirkt vielleicht zuerst etwas beengend, aber Kinder können eben auch nicht rausfallen." Zudem rät Wochnowski zu "Trockenübungen": Bevor Kinder auf dem Trampolin waghalsige Saltos hinlegen, sollten sie am Boden auf einer weichen Matte Purzelbäume und Rollen üben.

Überhaupt, findet Wochnowski, sollte immer nur ein Kind auf dem Trampolin hüpfen, wenn es Kunststücke wie Saltos machen will. "Wenn trotzdem mehrere Kinder auf dem Trampolin sind, sollten sie unbedingt gleich alt und gleich schwer sein", sagt er. Unter Aufsicht dürfen auch schon Kinder, die jünger sind als sechs Jahre, auf ein Trampolin, findet er. Aber: "Ein Fünfjähriger kann einfach schon viel mehr als zum Beispiel ein Zweijähriger. Und er nimmt vielleicht auch keine Rücksicht auf den Kleineren. Dann kann es dazu kommen, dass das jüngere Kind durch die Katapulteigenschaft des Trampolins rausgeschleudert wird." Darüber hinaus rät er, dass Kinder nichts essen sollten auf dem Trampolin, da sie sich sonst auf die Zunge beißen oder sich verschlucken könnten. Auch anderes Spielzeug auf dem Trampolin ist für ihn tabu: "Liegt da irgendwo ein Ball rum und man springt auf den drauf, dann fällt man sofort hin."

"Aus Fehlern kann man lernen"

Und auch einen etwas ungewöhnlichen Tipp hat Wochnowski noch: Er zeigt seinen Trainerkollegen und Schülern Internetvideos von missglückten Sprüngen. "Aus solchen Fehlern kann man lernen. Gerade für Kinder dient das als Abschreckung. Sie behalten so den nötigen Respekt vor dem Sport."

Übrigens: In den großen Trampolinhallen in Berlin, wie etwa im Sprungraum in Tempelhof, stehen ausgebildete Trainer parat. Sie geben den Hüpfwilligen eine kurze Einweisung und teilen spezielle Socken mit Gummiprofil aus – Sicherheit geht auch hier vor. Sollte dennoch mal ein Unfall passieren, wird der Krankenwagen gerufen und ein Unfallprotokoll ausgefüllt. Eine extra Versicherung für den Hüpfspaß muss man im Vorhinein nicht ausfüllen. Alles ganz unkompliziert also.

Auch für Claudia Roski steht die Sicherheit ihrer Kinder an erster Stelle. Sie erzählt, wie sie ihre beiden Söhne vor Unfällen bewahrt hat: "Der Große war im Turnverein und hat dort gelernt, wie man richtig auf dem Trampolin springt. Und der Kleine hat sich das dann bei seinem großen Bruder abgeschaut." Bis heute hat sich keiner ihrer Jungs beim Rumhüpfen verletzt.