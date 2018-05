Wie die Neuköllner Müllsheriffs gegen den Dreck kämpfen

Berlin. Dunkle Kleidung, Sportschuhe und ein Schlüsselband um den Hals. Wie Sheriffs aus einem Western sehen Frank Hetzke und Mario Florika nicht aus. Sheriffs sind sie trotzdem, genauer: die Müllsheriffs von Neukölln. Sie kämpfen gegen die verdreckten Straßen des Bezirks – alte Matratzen, kaputte Fernseher, Fahrräder und Möbel, die eigentlich in den Sperrmüll gehören. Auch gegen gesundheitsschädigenden Abfall wie Asbest.

16.30 Uhr, ein warmer Nachmittag im Mai. Tatort Mittelbuschweg im nördlichen Neukölln, ein neuralgischer Punkt, von den Sheriffs auch "Hotspot" genannt. Die Straße ist ruhig, kaum eine Menschenseele zu sehen. Eine perfekte Ecke für illegale Müllentsorgung. Und tatsächlich: Entlang der Mauer türmt sich der Gewerbeabfall, den eine Malerfirma offenbar nicht zum Recyclinghof bringen wollte. Hetzke und Florika sind schnell hier fertig. Der Müll ist dokumentiert, die Fotos gehen später ans Ordnungsamt, das sich um die Entsorgung kümmert. Die beiden steigen in ihr Auto, der nächste Hotspot wartet.

"Ich hasse das. Wer macht so etwas?"

Insgesamt 15 davon hat der Bezirk ausgemacht. Tatort Dieselstraße, wieder ein Gewerbegebiet. Unter einer Unterführung liegen Säcke mit Glaswolle, deren "Inhalt krebserzeugende Faserstücke freisetzt", wie die Aufschrift verrät. Dazu kommen ein alter Kühlschrank, eine halbe Tischtennisplatte, leere Farbkisten. Die Müllsheriffs verziehen das Gesicht. "Ich hasse das. Wer macht so etwas?", schimpft Florika. Hetzke macht ein Foto und steigt wieder ins Auto. "Man ärgert sich die Platze", sagt er.

Zwischen Hetzke und Florika herrscht Arbeitsteilung: Der eine fährt, der andere dokumentiert. Die Entsorgung könne bis zu zwei Monaten dauern, erzählen die Sheriffs. Manchmal vergesse man da den einen oder anderen Müllberg auch wieder. Am besten sei es natürlich, wenn man die Täter auf frischer Tat ertappe. "Das haben wir dieses Jahr immerhin schon zwei Mal geschafft", sagt Hetzke. Vergangenes Jahr waren es sechs Übeltäter – insgesamt aber nicht viel.

Für illegale Müllentsorgung drohen Bußgelder bis zu 50.000 Euro, "aber auch 500 Euro tun schon weh", sagt Martin Hikel. Der SPD-Bezirksbürgermeister kennt die Verursacher: Die Firmen wollen die Entsorgungskosten an den Recyclingshöfen sparen, Privatleute, die dort eigentlich nichts bezahlen, sind zu faul. Müll ist neben Kriminalität und Armut eines der Hauptprobleme im 330.000-Einwohner-Bezirk. "Im Norden von Neukölln sind die Probleme am größten. Man muss wirklich Glück haben, die Täter auf frischer Tat zu erwischen", sagt Hikel. Konstant würden im Bezirksamt Beschwerden eintrudeln.

Neukölln ist der einzig Bezirk, der auf die Müllsheriffs setzt. Die Meinungen darüber gehen auseinander. Vor allem die Grünen sind strikt dagegen, sie halten den Einsatz von Müllsheriffs für einen "Schnellschuss", der "kaum effektiv" sei, wie Landeschef Werner Graf sagt. Müllentsorgung solle Aufgabe der Ordnungsämter bleiben.

In Neukölln argumentieren sie, dass dem Ordnungsamt die Hände gebunden seien. Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen dürfen die Mitarbeiter nur zwischen 6 und 22 Uhr arbeiten und müssen in Dienstkleidung auftreten. Da die Straftaten vor allem nachts begangen werden, kam man noch unter Ex-Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) auf die Idee mit den Müllsheriffs. "Sie arbeiten für Sicherheitsfirmen und dürfen zu jeder Tages- und Nachtzeit arbeiten – in ziviler Kleidung", sagt Hikel. Die Kollegen würde das Entdeckungsrisiko definitiv erhöhen. Und: "Wir können doch nicht sagen: Wir nehmen das Pro­blem einfach hin."

"Waste Watcher" sollen Bezirke unterstützen

Der Senat will den Bezirken unter die Arme greifen. Vergangenen Dezember wurden 32 Millionen Euro für die Einstellung sogenannter Waste Watcher beschlossen – Ordnungsamtsmitarbeiter, die ähnlich wie die Sheriffs intensiver gegen Müllsünder vorgehen sollen. Für jeden Bezirk sind durchschnittlich 8,5 Stellen vorgesehen, solche mit höherer Belastung bekommen mehr (Neukölln: elf). Allerdings sind Senat und Bezirke bei den Details immer noch in der Endabstimmung: Von wann bis wann dürfen die Mitarbeiter im Dienst sein? Sollen sie dabei Uniform tragen?

Die Hotspot-Tour neigt sich dem Ende zu. Hetzke und Florika kommen ins Plaudern. Insgesamt vier Mann seien sie, eine Streife pro Tag. Leider zu wenig, um den Bezirk komplett zu entmüllen, man sei ja nicht nur in Nord-Neukölln, sondern in allen fünf Ortsteilen unterwegs. "Man schafft es unmöglich, alles zu bewachen", sagt Florika. Durch ihren Einsatz habe sich die Situation aber bereits verbessert. Bestechungen seien in ihrem Job normal. "Viele wollen uns Geld geben. Doch das funktioniert bei uns nicht", sagt Hetzke. "Es passiert auch oft, dass Täter den Müll abladen und vergessen, Beweise zu löschen", so der 60-Jährige. Einmal notierten sich die Müllsheriffs das Kennzeichen eines Umzugswagens, der ihnen davongefahren war. Festnehmen werden dürfen sie nicht, wohl aber das Gespräch suchen. Da sei bis jetzt alles friedlich abgelaufen. Und manchmal, an guten Tagen, finden sie am Straßenrand ein Elektrogerät, das noch funktioniert.

Plastikmüll-Sünder: So schlecht schneidet Deutschland im EU-Vergleich ab Plastikmüll Plastikmüll-Sünder: So schlecht schneidet Deutschland im EU-Vergleich ab

Mehr zum Thema:

Die BSR reinigt bald diese 46 Parks

Forderung nach mehr legalen Grill-Flächen wird lauter

Essen, trinken, fallen lassen: Städte vermüllen immer mehr