Bereits 30 Storchenpaare in Rühstädt

Rühstädt. Brutzeit in Brandenburg: Im Storchendorf Rühstädt haben sich inzwischen 30 Storchenpaare eingefunden. Das teilte der Naturschutzbund Brandenburg am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Vor rund einem Monat zählte der Verein, der in dem angestammten Brutgebiet in der Prignitz ein Besucherzentrum betreibt, noch 12 Störche. Wie viele der Adebare insgesamt in Brandenburg leben, wird erst zum Ende der Saison im August gezählt. Im vergangenen Jahr sichteten die Naturschützer 1284 Störche.

( dpa )