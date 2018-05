Zwei Seniorenheime in Mitte müssen für Büros schließen

Erneut müssen in Mitte zwei Seniorenheime schließen. Stattdessen will der Besitzer die Flächen als Büros vermieten.

Berlin. In Mitte müssen erneut Senioren ihr Wohnheim verlassen, weil der Hausbesitzer andere Pläne mit dem Gebäude hat. Aus den Senioren-Domizilen in der Magazinstraße 6-7 und der Invalidenstraße 120-121 sollen reine Bürogebäude werden. Der Besitzer, die Unternehmensgruppe Hecht, hatte die Umnutzung bereits im Januar beim Bezirksamt Mitte beantragt, nun gebe es zu den Anträgen positive Vorbescheide, berichtet die "B.Z.".

Bekannt sind die Pläne auch der Senatsverwaltung für Gesundheit. Der Betreiber habe gegenüber der Heimaufsicht beim Landesamt für Gesundheit und Soziales die Erwägungen geäußert, die beiden Heimstandorte eventuell aufzugeben. "Konkrete Anzeigen, zu denen der Träger gesetzlich verpflichtet ist, liegen der Heimaufsicht bislang jedoch nicht vor", sagte Sprecher Christoph Lang auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Grundsätzlich könnten nach dem Sozialgesetzbuch weder das Land Berlin noch die Pflegekassen Entscheidungen des Trägers beeinflussen.

Was nun aus den laut "B.Z." insgesamt 180 Heimbewohnern wird, ist unklar. Bei der Schließung einer Pflegeeinrichtung müsse der Träger mit den Bewohnern bestehende Wohn- und Betreuungsverträge fristgerecht kündigen, so Lang. Er sei dann verpflichtet, den Bewohnern auf Verlangen einen angemessenen Leistungsersatz zu zumutbaren Bedingungen zu erbringen und auch die Kosten des Umzugs in angemessenem Umfang tragen.

Am Hackeschen Markt muss eine weiteres Altersheim für Büros weichen

Die Unternehmensgruppe Hecht betreibt in Berlin, Brandenburg und Niedersachsen insgesamt zwölf Seniorenheime, sechs davon in der Hauptstadt. Die beiden Wohnheime in Mitte sind die ersten, die der Geschäftsführer Thorsten Hecht in Berlin schließt.

Schon vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass ein Investor das Seniorenheim "Residenz Vis à vis der Hackeschen Höfe" in der Rosenthaler Straße am Hackeschen Markt abreißen wird und an dessen Stelle ein Neubau samt Büros entstehen soll.

Seit 2014 haben in Mitte ohne die genannten Fälle bisher zwei Heime geschlossen. In der gleichen Zeit eröffneten in Berlins zentralstem Bezirk zwei Altersheime neu. Senatssprecher Lang will die Häufung der letzten Wochen jedoch nicht als Zeichen einer Verdrängungwelle von Seniorenheimen raus aus der Innenstadt verstanden wissen. "Die These einer Verdrängung von Heimen aus der Innenstadt durch steigende Immobilienpreise bestätigen diese Zahlen nicht", sagte er. Die Senatsverwaltung für Gesundheit beobachte die Entwicklung aber sehr genau. Gegebenenfalls prüfe das Land, wie man gegensteuern könnte, sollte dies erforderlich werden.

Mehr zum Thema:

Investor reißt Altersheim am Hackeschen Markt ab

( cla )