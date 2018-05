Brandenburg geht gegen Eichenprozessionsspinner vor

Potsdam/Rathenow. Im Westen von Brandenburg hat am Montag wieder die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners begonnen. Insgesamt sollen rund 28 Hektar Waldfläche in den kommenden drei Wochen aus der Luft mit einem giftigen Schädlingsbekämpfungsmittel besprüht werden. Neben dem Eichenprozessionsspinner sollen ab dem 14. Mai auch die Kieferngroßschädlinge Nonne und Forleule bekämpft werden, wie das Umweltministerium mitteilte. Begonnen wurde mit der Aktion in der Oberförsterei Rathenow (Havelland). Ab Donnerstag (Himmelfahrt) bis einschließlich Sonntag sollen aufgrund des hohen Radfahraufkommens an und um den Feiertag die Maßnahmen ausgesetzt werden.

( dpa )