Hertha bestreitet Trainingslager in Neuruppin und Schladming

Berlin. Hertha BSC wird sich im Sommer in Neuruppin und in Schladming auf die neue Bundesliga-Saisosn vorbereiten. Nach dem Trainingsauftakt, der bereits für den 28. Juni (15.30 Uhr) in Berlin angesetzt ist, reist der Berliner Fußball-Bundesligist vom 12. bis 18. Juli ins brandenburgische Neuruppin in ein Trainingslager. Vom 4. bis 8. August folgt ein zweites Trainingscamp in Österreich. Wie im Vorjahr beziehen die Berliner ihr Quartier in Schladming. Die erste DFB-Pokalrunde findet vom 17. bis 20. August statt. Die Bundesliga startet eine Woche später.

( dpa )