700 Aussteller und Züchter bei Landwirtschaftsausstellung

Potsdam. Rund 700 Landwirte, Imker und Züchter laden von Donnerstag an zur 28. Brandenburgischen Landwirtschaftsausstellung in den Erlebnispark Paaren im Glien (Havelland). Die Schau will mit Tierschauen und Markständen interessierten Bürgern "Landwirtschaft zum Anfassen" bieten. Das Landesamt für Ländliche Entwicklung informiert über den Obstanbau in Brandenburg, und der Landesbetrieb Forst stellt wissenschaftliche Methoden zum Schutz der Wälder vor.

Zur Landesbauernversammlung am Freitag wird neben Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) erwartet. Mehr als 250 Landwirte wollen auf der Versammlung über die neuen Bedingungen der EU-Förderung vom Jahr 2020 an debattieren.

Ein Schwerpunkt der Schau ist auch die Förderung des Nachwuchses. Für die Betriebe werde es zunehmend schwieriger, geeignete Auszubildende zu finden, sage Vogelsänger am Montag. "Die Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse im Agrarbereich ist von 412 im Jahr 2016 auf 363 im Jahr 2017 gesunken." Zum Abschluss der Messe am Sonntag gibt es daher einen "Nachwuchstag" mit der Vorstellung der wichtigsten "grünen Berufe" und einer Bauernolympiade.

