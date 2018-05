Signalstörung sorgt für Ausfälle bei der S-Bahn

Berlin. Eine Signalstörung zwischen den S-Bahnstationen Baumschulenweg und Schöneweide sorgt am Montagvormittag bei zahlreichen Linien für Verspätungen und Zugausfällen. Wie die S-Bahn Berlin mitteilt, sind die Linien S45, S46, S47, S8, S85 und S9 von der Störung betroffen.

Die Linie S47 verkehrt aufgrund des Problem derzeit nur zwischen Spindlersfeld und Schöneweide, heißt es in einer Mitteilung der S-Bahn. Der Verkehr der Linie S85 wurde vorübergehend komplett eingestellt. Auf den übrigen Linien komme es derzeit zu Verspätungen, teilte eine Sprecherin der S-Bahn am Montagvormittag mit.

In den vergangenen Wochen ist es immer wieder zu Störungen und Ausfällen im Berliner S-Bahnbetrieb gekommen. Deutsche Bahnkunden-Verband (DBV) äußerte sich am vergangenen Freitag "fassungslos über die Zunahme von Zugausfällen und Verspätungen im S-Bahn- und Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg". Es vergehe "kaum ein Tag, an dem nicht Signal- und Weichenstörungen, Streckensperrungen und scheinbar unkoordinierten Baumaßnahmen den Fahrgästen das Leben schwer machen", kritisierte die Organisation.

Stammkunden in den betroffenen Gebieten sollten laut DBV daher einen anteiligen Geldbetrag erstattet bekommen, hieß es.

( cla )