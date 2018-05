Berlin. Ein 32-Jähriger ist in Berlin-Französisch Buchholz von zwei Unbekannten beraubt worden. Der Mann hatte am Sonntagabend gerade Geld abgehoben, als ihn die beiden Täter im Rosenthaler Weg ansprachen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Unbekannten hatten ein Messer dabei und forderten ihn auf, Geld herauszugeben. Der 32-Jährige gab ihnen Bargeld und ein Handy.

( dpa )