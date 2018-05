Diskriminierung Was in Berlin nun gegen Antisemitismus getan werden soll

Berlin. Mehrere antisemitische Übergriffe in Berlin sorgten in den vergangenen Monaten für heftige Debatten. Israel-Fahnen wurden auf Demonstrationen verbrannt, ein Junge wegen seiner Kippa angegriffen und zum 1. Mai skandierten Linksradikale in Neukölln antisemitische Parolen. Die Beobachtungsstelle Rias hat im vergangenen Jahr deutlich mehr antisemitische Vorfälle in Berlin registriert – dabei handelte es sich vor allem um Anfeindungen im Internet. Laut Rias wurden im vergangenen Jahr 947 Fälle aufgenommen. Das war ein Plus von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Polizei registrierte 288 antisemitisch motivierte Straftaten. 2013 waren es noch 149 Taten.

Die nicht staatliche Beobachtungsstelle, die vom Senat gefördert wird, registrierte 18 Angriffe und 23 Bedrohungen. Das waren ähnlich viele wie 2016. Die Zahl der Sachbeschädigungen ging leicht zurück. Antisemitismus sei ein gesamtgesellschaftliches Problem, mahnte Projektleiter Benjamin Steinitz. Es präge den Alltag der Betroffenen. "Dafür muss es nicht zu einer Gewalttat kommen."

Austauschbesuche als Präventionsmaßnahme

In Berlin kommt es auch an Schulen immer wieder zu antisemitischen Vorfällen. An einer Berliner Grundschule war eine Zweitklässlerin von älteren Schülern aus muslimischen Familien wegen ihrer jüdischen Religionszugehörigkeit beschimpft worden. Es war nicht der erste Fall dieser Art. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) appellierte an die Schulen, jeden Fall von Antisemitismus, Radikalisierung, Rassismus und offenem Hass den Schulbehörden zu melden und aufzuarbeiten.

Der Kampf gegen Antisemitismus ist auch in den Bezirken ein Thema. In Charlottenburg-Wilmersdorf seien nur wenige Vorfälle an Schulen bekannt, sagt Bildungsstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD). "Mir ist es sehr wichtig, Aufklärungsarbeit bei den Kindern und Jugendlichen zu leisten." Sie setzt auf Prävention durch den Austausch mit den Partnerstädten in Israel, Karmiel und Or-Jehuda. Im vergangenen Jahr seien Schüler aus dem Bezirk zu Gast in Karmiel gewesen, so die Stadträtin. Im August kommt es zum Gegenbesuch in Berlin. "Dabei lernen sich die jungen Leute kennen und arbeiten gemeinsam Geschichte auf." Sie hoffe, so die Stadträtin, "dass sie auch in ihrem Freundeskreis ihre Erfahrungen teilen". Durch den Jugendaustausch "wollen wir zeigen, wie die Menschen dort und hier leben. Da gibt es ganz viele Ähnlichkeiten". Auch der Bezirk Mitte pflegt den Jugendaustausch mit seiner israelischen Partnerstadt Holon. "Was am besten hilft, sind menschliche Begegnungen, bei denen man sich kennen- und schätzen lernt", sagt Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne).

Das macht Friedrichshain-Kreuzberg

Auch Friedrichshain-Kreuzberg setzt Zeichen gegen Antisemitismus. "Wir hatten eine Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung an dem Tag, als die Jüdische Gemeinde Berlin dazu aufgerufen hatte, Kippa zu tragen", sagt Regine Sommer-Wetter (Linke), Vorsitzende des Schulausschusses. "Das haben wir aufgegriffen. Die Verordneten aller Fraktionen, bis auf die AfD, haben die Kippa getragen." Ebenso die Mitglieder des Bezirksamtes. Die Pankower BVV hat am 25. April einstimmig eine Resolution beschlossen, in der sie "jegliche Form von Antisemitismus, Fremdenhass und Gewalt" verurteilt. Am gleichen Tag verabschiedete die BVV Neukölln eine Entschließung gegen Antisemitismus und Homosexuellenfeindlichkeit.

