Wenn es ganz Berlin nach draußen zieht

25 Kilometer Marathon durch Berlin am heutigen Sonntag. Hier fotografiert am Standort Brandenburger Tor

Laufen durch die City West, Wassersport in Grünau, Flohmärkte und herrliches Wetter lockten die ganze Stadt am Wochenende an die Luft.

"So weit meine Beine mich tragen können" – müssen sich viele Teilnehmer des S25-Laufes am Sonntag gedacht haben. Bei frühsommerlichen 22 Grad und strahlendem Sonnenschein liefen rund 25.000 Füße zum 38. Mal über den Berliner Asphalt. Startschuss war 10 Uhr am Olympiastadion und ein paar Stunden später da auch der Zieleinlauf.

Auf der Tribüne im Stadion standen Martina Pieper, ihre Kinder Felix und Julia und jubelten Ehemann und Papa Randy zu, der scheinbar ganz locker gerade eben eine Marathonstrecke von 42 Kilometern zurückgelegt hat. Vier Stunden und 15 Minuten benötigte er dafür, hat sich monatelang darauf vorbereitet. Aber vorbeizuziehen an der jubelnden Menge, an seiner Familie, die ihm auf der Strecke hinterhergefahren ist, an Wahrzeichen wie Brandenburger Tor oder Gedächtniskirche, das gibt ihm den Kick. "Das Krasseste ist, wenn andere zur Zielgeraden laufen und du aber noch 17 Kilometer weiter durch den Olympiapark musst, um den Marathon zu schaffen", sagt Randy Pieper nassgeschwitzt. Denn: Die allermeisten seiner Mitstreiter haben "nur" die Zehn- und 25-Kilometer-Strecke zurückgelegt – und sind nicht wie er freiwillig noch 17 Kilometer mehr gelaufen. Und dann ist da noch das Wetter: "Mit der Wärme habe ich kein Problem. Nerviger ist der Wind. Es kommt auch immer darauf an, wie schnell man läuft." Doch viele Läufer entscheiden sich aufgrund der Temperaturen dafür, lieber gehend ins Ziel zu gelangen.

1000 Teilnehmer bei Demonstration der IG Bau

Für Autofahrer war die Strecke, die über große Verkehrsstraßen der City West führte, am Sonntag gesperrt. Doch auch am heutigen Montag kommt es dort wieder zu Behinderungen: Bei einer Demonstration der Gewerkschaft IG Bau werden rund 1000 Teilnehmer erwartet. Bauarbeiter aus ganz Deutschland wollen sich erst am Bahnhof Zoo versammeln, um sich dann gegen 12.30 Uhr in Bewegung zu setzen: vorbei an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, am Bikini-Haus und am Elefanten-Tor bis zum Hotel "Pullmann Berlin Schweizerhof" an der Budapester Straße. Dort findet am Montag die Schlichtung zwischen Gewerkschaft und den Arbeitgeberverbänden der Baubranche statt.

Wesentlich erfrischender hatten es am Wochenende dagegen die Teilnehmer vom Wassersportfest an der Dahme. Bei spritzigem Nass und mit dem Seesportclub Berlin-Grünau haben sie Sonnabend und Sonntag ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: Shows mit Schlauchbooten der Thundercat-Klasse, Jetski-Darbietungen und spektakuläre Rettungsübungen von DLRG und Feuerwehr. Außerdem konnten Besucher die Boote besichtigen und schon mal von der Lieblingsjolle träumen.

An Himmelfahrt wird das Wetter wieder richtig gut

Boote gab es an der Torstraße in Schöneberg nicht. Dort hieß es in einem der unzähligen Hinterhof­flohmärkte Berlins: Alles muss raus! Rhonda (25) ist bereits am Vormittag ganz aus dem Häuschen. "Ich habe schon was verkauft", sagt sie freudestrahlend. "Ein Armband, einen Gürtel und eine Bluse. Eingenommen habe ich sieben Euro." Immerhin. Wie hier stimmten etliche andere Hausgemeinschaften in Berlin wie in Kreuzberg, Friedrichshain oder Neukölln in den Trödelrausch mit ein. Und Ramsch, der veräußert werden muss, findet sich immer. In der Torstraße sind es vor allem Babyklamotten oder Schmuck – und eben alles, was sich über Monate so im Keller sammelt. Und wenn etwas nicht verkauft wird, dann wandert es in die Geschenkebox, zum Mitnehmen. Am Sonnabend ließen sich, wie berichtet, bereits Hunderte Besucher bei schönstem Wetter auf dem Netzfest im Gleisdreieck-Park über die digitale Welt aufklären. Mehr als 8000 Menschen ergriffen zudem die Chance und blickten zum Tag der offenen Tür hinter die Kulissen von Bundesrat und Abgeordnetenhaus.

Wer dieses sonnige Wochenende nicht in vollen Zügen genießen konnte, der sollte nicht betrübt sein. Denn bereits nach drei Arbeitstagen heißt es: Himmelfahrt und Vatertag. Veranstaltungen wie das Hafenfest am historischen Hafen in Mitte oder das Staakener Volksfest in Spandau laden zum perfekten Familientag. Und ein Sahnehäubchen gibt es auch noch obendrauf: Es wird wieder sonnig mit um die 22 Grad.