SPD verschiebt Beschluss zur Sicherheit in Berlin

Die Berliner SPD verliert sich in Macht- und Flügelkämpfen und kommt inhaltlich nicht vom Fleck. Auf dem Landesparteitag in knapp vier Wochen sollte nach halbjähriger Diskussion ein Antrag zur sozialen und inneren Sicherheit in der Hauptstadt verabschiedet werden. Doch nun wollen sich die Sozialdemokraten erneut nicht zu dem wichtigen Thema positionieren. Die Abstimmung soll nach Morgenpost-Informationen auf November verschoben werden.

Offenbar will Müller, der sich auf dem Parteitag erneut als Landesvorsitzender zur Wahl stellt, eine Niederlage ausschließen. Der Antrag ist inzwischen unter Leitung von Innensenator An­dreas Geisel überarbeitet worden, er enthält auch Müllers Vorschlag zum Solidarischen Grundeinkommen. Das immer noch umstrittene Positionspapier sollte bereits beim vergangenen Parteitag im November beschlossen werden.

Doch der nach dem schlechten Bundestagswahlergebnis angeschlagene SPD-Chef musste damals befürchten, dass der kurzfristig vorgelegte Antrag durchfällt. Der neue Entwurf, welcher der Berliner Morgenpost vorliegt, ist überschrieben mit dem Titel "Sicher leben in Berlin – wir wollen Urbane Sicherheit". Er enthält auch das Versprechen, Möglichkeiten einer besseren Beweissicherung auszuschöpfen. Dazu gehöre auch die Einführung der Videoüberwachung an ausgewählten kriminalitätsbelasteten Orten. Sie dürfe aber nur anlassbezogen und temporär eingesetzt werden.

Der Vorschlag Müllers, ein solidarisches Grundeinkommen für Langzeitarbeitslose einzuführen und damit die Hartz-IV-Politik zu beenden, wird bundesweit diskutiert. Nach einer jüngsten Umfrage ist die Mehrheit der Berliner dafür. Vor dem Parteitag wird aber die Forderung laut, das Konzept zu untermauern.

Ein Antrag zweifelt an den Maßnahmen

So wird in einem Antrag aus dem von Müller-Kritiker Raed Saleh geführten Kreisverband Spandau gefordert, konkret darzulegen, welche 100.000 neuen Jobs dadurch entstehen sollen. Der Erfolg einer solchen Initiative hänge davon ab, Zweifel daran auszuräumen, "dass es sich wiederum nur um leeres Gerede handelt", heißt es in dem Antrag. Und weiter: Der Vorschlag, durch staatliche (mit-) finanzierte Arbeitsplätze Arbeitslose in das Arbeitsleben zurückführen, sei weder neu noch originell.

Das Wochenende über hat der SPD-Chef ziemlich viel telefoniert. Er will dem Landesvorstand am Montag sein Personal-Tableau für die engere Parteiführung vorstellen. Innensenator Andreas Geisel soll Vize bleiben. Nach Morgenpost-Informationen will Müller den vom Eva-Högl-Kreisverband Mitte nominierten Amtsrichter Julian Zado wenn möglich noch verhindern. Zado gilt als Saleh-nah, ebenso wie Iris Spranger, die erneut kandidiert.