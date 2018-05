Neuer Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) im Amt

Frankfurt (Oder). Der neue Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke (Linke), ist am Sonntag feierlich in sein Amt eingeführt worden. Er erhielt seine Amtskette und wurde vereidigt. Der 33-Jährige hatte angekündigt, als Stadtoberhaupt konstruktiv mit allen in der Stadt zusammenzuarbeiten.

Erstmals fand der protokollarische Akt in der Marienkirche und nicht im Rathaus statt. Mehr Menschen sollte so die Möglichkeit gegeben werden, das Ereignis mitzuerleben. Knapp 700 Einwohner waren in das heutige Konzerthaus gekommen.

René Wilke hatte am 18. März in einer Stichwahl gegen Amtsinhaber Martin Wilke (parteilos) gewonnen. Er erhielt 62,5 Prozent der Stimmen. Der 60 Jahre alte bisherige Rathauschef Martin Wilke wurde verabschiedet.

Bei der Landtagswahl 2014 erreichte René Wilke als einer von vier Brandenburger Politikern der Linken ein Direktmandat. Den Sitz im Landesparlament gibt er nun mit seiner Wahl als Oberbürgermeister auf. Er sitzt auch im Stadtparlament von Frankfurt (Oder).

Der gebürtige Frankfurter ist der jüngste Oberbürgermeister in Brandenburg und zudem erstes Linken-Stadtoberhaupt in einer kreisfreien Stadt im Land. Wilke ist begeisterter Radsportler, ledig und hat keine Kinder. Er hat Bürokaufmann gelernt und studierte an der Frankfurter Europa-Universität Viadrina und der Fernuni Hagen Kultur- sowie Politikwissenschaften und Psychologie. Er hat allerdings keinen Hochschulabschluss.

( dpa )