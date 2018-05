Abschluss des 139. Baumblütenfestes

Werder/Havel. Das traditionelle Baumblütenfest in Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) geht morgen zu Ende. Hunderttausende Besucher hatten in den vergangenen zwei Wochen das Volksfest besucht, das zum 139. Mal gefeiert wurde. In den Höfen der Obstbauern konnte selbst gekelterter Obstwein verkostet und gekauft werden. Zum Auftakt gab es einen großen Umzug mit rund 1600 Teilnehmern. Die Besucher konnten einen Markt besuchen sowie per Rad oder zu Fuß die Umgebung erkunden.

Wie auch in den Vorjahren musste die Polizei häufig einschreiten wegen Beleidigungen, Körperverletzungen oder Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zudem gab es zahlreiche Platzverweise.

Seit 1879 laden Obstbauern in Werder Interessierte ein, sich auf den Plantagen umzusehen und die Blüte von Apfel- oder Kirschbäumen und Beerensträuchern zu feiern.

( dpa )