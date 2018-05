Berlin: So spektakulär wird die totale Mondfinsternis am 27. Juni

Blutmondfinsternis: Am 27. Juli erstrahlt der sommerliche Vollmond über Berlin blutrot

Am 27. Juli wird sich der Vollmond über Berlin blutrot färben. Alle Informationen zur längsten totalen Mondfinsternis dieses Jahrhunderts.

Blutmond Totale Mondfinsternis 2018 in Berlin - Das müssen Sie wissen

Romantisches Dinner geplant oder eine Abendparty? Ein perfekter Termin dafür ist in diesem Jahr sicherlich der 27. Juli 2018. An diesem Abend sorgt die Natur selbst für romantische Beleuchtung: Der Vollmond wird sich zwischen halb zehn bis Viertel nach elf Uhr abends am Himmel über Berlin blutrot färben - bei der längsten totalen Mondfinsternis dieses Jahrhunderts.

Was ist eine Mondfinsternis?

Eine Mondfinsternis kann nur bei Vollmond auftreten. Die Erde liegt dann genau zwischen Sonne und Mond. Der Mond bewegt sich allerdings nicht immer durch, sondern auch über oder unter dem Erdschatten hinweg. Das ist der Grund, warum es nicht jeden Monat zu einer Mondfinsternis kommt. Wenn der Mond vollkommen in den Erdschatten taucht, nennt man das eine totale Mondfinsternis. Steht er nur teilweise im Schatten, spricht man von einer partiellen Mondfinsternis. Bei einer totalen Mondfinsternis kann man den Mond in kupferrotem Licht sehen, weil das rote Lichtspektrum genau in den Schattenkegel abgelenkt wird.

Warum leuchtet der Mond rot?

Weil das langwellige, rote Lichtspektrum von der Erdatmosphäre genau in den Schattenkegel abgelenkt wird. Der Mond wird gewissermaßen ins Abendrot getaucht und bleibt damit während der totalen Mondfinsternis gut sichtbar.

Wann ist die nächste Mondfinsternis?

Es gibt jedes Jahr mindestens zwei Mondfinsternisse. Nicht jede ist allerdings von Berlin aus gut zu beobachten. So konnte etwa die totale Mondfinsternis im Januar nur von Asien, Australien und der Westhälfte Nordamerikas gesehen werden.

Die nächste Mondfinsternis ist am 27. Juli 2018. Sie beginnt in Berlin um 20:58 Uhr und endet um 01:28 Uhr. Mit einer Dauer von 103 Minuten ist sie die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts - und sollte das Wetter mitspielen, wird sie einen spektakulären Anblick am Himmel über der Hauptstadt bieten.

Sternschnuppen und Mondfinsternis – Das Astro-Jahr 2018

Wo kann man die Mondfinsternis sehen?

Vom Süden und Osten Afrikas über die Türkei und die arabische Halbinsel bis nach Indien kann der komplette Ablauf der Mondfinsternis beobachtet werden. In Berlin muss man wie in ganz Europa auf den Eintritt des Mondes in den Halbschatten und den Kernschatten verzichten, da sich der Mond für uns zu diesem Zeitpunkt noch unterhalb des Horizonts befindet und nicht beobachtet werden kann.

Wie wird das Wetter in Berlin?

Um die Mondfinsternis in Berlin perfekt beobachten zu können, braucht man vor allem eines: Einen klaren Himmel. Wer hier unnötige Enttäuschungen vermeiden will, sollte sich kurz vor der Mondfinsternis am Freitag über die Wetterlage informieren.

Was benötigt man um die Mondfinsternis zu beobachten?

Nichts, die Mondfinsternis kann mit bloßen Augen beobachtet werden. Wenn Sie ein Fernglas oder ein Opernglas besitzen, so sollten Sie es nicht vergessen einzupacken. Der Anblick des verfinsterten Mondes ist dann noch um vieles eindrucksvoller.

So verläuft die totale Mondfinsternis in Berlin

Freitag, 27. Juli, 20.58 Uhr - Mondaufgang: Kurz vor neun Uhr geht der Vollmond im Südosten auf. Etwa die halbe Mondscheibe ist beim Mondaufgang bereits in den Schatten der Erde getaucht.

21.30 Uhr - Die Totale Finsternis beginnt: Ungefähr ab 21.30 Uhr bedeckt der Kernschatten der Erde den gesamten Mond, der als rötliche Scheibe am Himmel zu sehen ist. Zu diesem Zeitpunkt ist der Blutmond erst eine gute Handbreit über den Horizont geklettert. Wer keine Minute des Himmelsereignisses verpassen möchte, sollte für freie Sicht in Richtung Südost sorgen. Während der Totalitätsphase sind rings um den Mond die Sterne sichtbar, die sonst vom Mondlicht überstrahlt werden. Wenige Minuten nach Beginn der Totalität taucht genau unter der Mondfinsternis ein besonders helles Licht auf: Es handelt sich um unseren Nachbarplanet Mars.

22.21 Uhr - Die maximale Verdunkelung wird erreicht: Gegen 22.21 Uhr tritt der Mond in den Mittelpunkt des Erd-Kernschattens. Ab jetzt beginnt sich der Mond wieder aus dem Kernschatten der Erde heraus zu bewegen.

23.13 Uhr - Die totale Mondfinsternis endet: Gegen 23.13 Uhr erreichen wieder die ersten direkten Sonnenstrahlen den Rand der Mondoberfläche. Die rote Färbung des Mondes nimmt ab und geht dann gänzlich in einen Grauschleier über.

00.19 Uhr - Die partielle Finsternis endet: Der Kernschatten der Erde verlässt die Mondoberfläche. Die gesamte Mondscheibe ist nun wieder am Himmel zu sehen. Noch befindet sich der Mond im Halbschatten der Erde und erscheint deswegen geringfügig dunkler.

1.28 Uhr: Halbschattenfinsternis endet: Der Halbschatten der Erde verlässt die Mondoberfläche.