250 Veranstaltungen bei Brandenburger Dorfkirchensommer

Potsdam. 250 Ausstellungen, Konzerte, Vorträge, Lesungen und Gottesdienste stehen beim diesjährigen Brandenburger Dorfkirchensommer auf dem Programm. Die vielen Dorfkirchen im Land würden dadurch zusätzliches Leben und eine überregionale Ausstrahlung erhalten, betonte Markus Dröge, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, am Samstag zur Eröffnung.

Von den gut 2000 Kirchen der Landeskirche sind nach den Angaben etwa 1600 in Dörfern. Mittlerweile seien 1400 in Brandenburg bereits restauriert, auch dank des Engagements vieler Ehrenamtlicher. "Es gibt erfreulich viele Menschen, denen ihre Kirche am Herzen liegt", sagte der Bischof.