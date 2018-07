So wird die Pyronale 2018 - Programm & Highlights der Feuerwerksshow

13. Pyronale: Am 31. August und 1. September lässt die Feuerwerksshow den Himmel am Olympiastation erstrahlen

Die Pyronale auf dem Maifeld am Olympiastadion geht in die 13. Runde. Alle Infos zu der spektakulären Feuerwerksshow, Tickets und Termine

Startschuss für die Pyronale 2018: Am 31. August und 1. September 2018 trifft sich die Elite der Feuerwerkskunst wieder in Berlin. Das Ziel: Den Himmel über dem Maifeld am Olympiastadion in ein strahlendes, funkelndes Lichtermeer zu tauchen.

In diesem Jahr kämpfen sechs Teams darum, die perfekte Feuershow an den Berliner Himmel zu zaubern. Auf den Tribünen und Stehplätzen am Maifeld können am 31. August und 1. September jeweils 40.000 Zuschauer mit dabei sein.

Der diesjährige Wettbewerb steht ganz im Zeichen der Zuschauerfavoriten: Es treten nur Mannschaften an, deren Pyrotechnik die Besucher in den vergangenen Jahren so stark beeindruckt hat, dass sie zum Publikumssieger gewählt wurden. Zur eigens komponierten Pyronale-Hymne und klassischer Musik gehen Teams aus Polen, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Russland und Kanada an den Start.

Pyronale 2018: Berlins Himmel erstrahlt dieses Jahr in Gold und Grün

Damit die Jury und das Publikum die Feuerwerkskunst der Teilnehmer im Wettbewerb vergleichen können, haben diese genaue Vorgaben zu beachten. Im fünfminutigen Pflichtteil werden die Teams nacheinander zu der gleichen Musik, einem Medley populärer Pop/Rock-Songs, den Abendhimmel illuminieren. Die Farbvorgabe lautet 2018 gold und grün. In der folgenden Kür haben die Teilnehmer zehn Minuten Zeit mit ihren Feuerwerkskünsten - untermalt von selbstgewählter Musik - Publikum und Jury zu verzaubern.

Diese Teams kämpfen im Wettbewerb

Freitag, 31. August

Super Power (Polen)

Martarello Group (Italien)

Potsdamer Feuerwerk (Deutschland)

Samstag, 1. September

Heron Fireworks (Niederlande)

Orion Art (Russland)

Apogée (Kanada)

Jeweils im Anschluss findet die Siegerehrung (Publikumsliebling des Tages und am Samstag Wahl des Gesamtsiegers) statt. Den Abschluss bildet eine große Feuershow.

Wann geht es los?

Einlass beginnt an beiden Tagen ab 18.30 Uhr. Der eigentliche Wettbewerb startet jeweils um 20.45 Uhr.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für beide Veranstaltungstage können noch Tickets erworben werden. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets sind an allen üblichen Vorverkaufsstellen sowie dem Onlineportal Ticketmaster erhätlich. Die Preise rangieren zwischen 27 Euro für den Stehplatz und 155 Euro für das VIP-Package, jeweils zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Die Abendkassen am Osttor und Südtor des Olympiastadions sind an beiden Veranstaltungstagen von 14:00 bis 21.00 Uhr geöffnet.

Wie komme ich zum Maifeld?

Es wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Maifeld vor dem Olympiastadion zu kommen. U-Bahn und S-Bahn bringen Besucher jeweils bis zur Station Olympiastadion, zum Stadion geht es ein paar Minuten zu Fuß. Alternativ ist das Maifeld über die S5 / Bahnhof Pichelsberg erreichbar. Mit den Buslinien M49 und 218 erreicht man die Haltestelle Passenheimer Straße. Auch von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Maifeld.

Was darf mit zur Pyronale?

Das Mitbringen von Klappstühlen, Hockern, Stativen, Kinderwagen und sperrigen Gegenständen ist Besuchern aufgrund von behördlichen Auflagen nicht gestattet.

13. Pyronale in Berlin, 31. August und 1. September, jeweils ab 20.45 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr), auf dem Maifeld am Olympiastadion, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin. Tickets zwischen 27 und 155 Euro; Weitere Infos: pyronale.de.