Meisterschaft Skatspiel: Verband klagt über Nachwuchsmangel

Potsdam. Rund 150 junge Skatspieler aus ganz Deutland wollen am Pfingstwochenende in Gadow (Prignitz) bei der deutschen Jugendmeisterschaft um Preise wetteifern. Skat helfe Kindern und Jugendlichen beim Rechnen und fördere das logische Denken, sagte Klaus Schulz, Präsident des Landesverbandes Berlin-Brandenburg, am Samstag auf Anfrage mit Blick auf die Meisterschaft. Es sei jedoch immer schwieriger, Nachwuchs für den Sport zu begeistern. "Das Spielen am Computer zieht mehr", sagte Schulz. Der Verband versuche, Arbeitsgemeinschaften an Schulen zu organisieren, um Kindern und Jugendlichen das Spiel nahezubringen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) unterstützt die Ausrichtung der Meisterschaft mit 2000 Euro aus Lottomitteln. Der Verband leiste einen wichtigen Beitrag, dass diese Tradition nicht verloren gehe und von Generation zu Generation weitergegeben werde, betonte er in einer Mitteilung.

Im Landesverband sind rund 750 Mitglieder organisiert. Nach den Angaben gibt es aber weitaus mehr Spieler, die in der Freizeit mit den 32 Blatt spielen. Von den 60 Jugendlichen im Verband sind 55 unter 16 Jahre alt.

( dpa )