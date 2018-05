Brände Brand in Mehrfamilienvilla in Frohnau

Berlin. Ein Brand in einer Mehrfamilienvilla in Berlin-Frohnau hat am Samstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Alle Bewohner konnten gerettet werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften am Morgen gegen die Flammen. Der Dachstuhl des Hauses war in Brand geraten. Die Löscharbeiten sollten noch bis zum Mittag andauern. Die enge Straße und die hohen Bäume erschwerten die Arbeiten der Feuerwehr, hieß es.

( dpa )