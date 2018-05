Veranstaltungen: Diese Berliner laden am Wochenende ein

Annika Selders aus der Mainzer Straße 17 in Friedrichshain nimmt Sonntag an einem stadtweiten Hinterhof-Flohmarkt teil

Flohmarkt in den Höfen

Keller, Abstellkammern und Schränke sind endlich wieder entrümpelt. Annika Selders (Foto) hat sich auf diesen Tag gefreut – und vorbereitet. Der "Sonntag der Berliner Hinterhofflohmärkte" ist für sie seit dem Start der Reihe vor vier Jahren ein fester Termin. In ganz Berlin haben sich fast 200 Hausgemeinschaften dafür angemeldet.

Selders empfängt in Friedrichshain. Und was für sie das Beste daran ist: Man steht dort als Anbieter nicht allein. "Es sind vier weitere Mietparteien dabei. Also verbringt man Zeit miteinander, trinkt Kaffee und lernt ständig Menschen kennen, denen man später wieder begegnet – mit denen man sich grüßt und wieder ein Wort wechselt."

Der Flohmarkt-Sonntag ist eine Idee von Volker Siems. Der 44-Jährige ist Chef der Nachbarschaftsinitiative Polly & Bob. Online und auf Plakaten wirbt er mit jenem Slogan, der ihn auch selbst antreibt: "In einer Welt, die immer mehr online geht, bieten wir Gelegenheiten der Begegnung im realen Leben."

Sonntag, 12.30–17 Uhr, Annika Selders ist in der Mainzer Straße 17, Friedrichshain. Alle Teilnehmer: http://polly.sternenlaub.de/fleamarkets/list

Erinnerungen bei "Denk mal am Ort"

Die Zeitzeugen Petra und Franz Michalski

Petra und Franz Michalski (Foto) sind unter den Zeitzeugen bei der Gedenkreihe "Denk mal am Ort". Seit 2016 wird diese an einem Wochenende rund um den Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1945 in Berlin veranstaltet. Ziel ist es, mit persönlichen Geschichten an Menschen oder Familien zu erinnern, die in der NS-Zeit in Berlin verfolgt wurden. Die Aktion ist inspiriert vom Projekt "Open Jewish Homes" (offene jüdische Wohnorte), das die Niederländerin Denise Citroen 2012 in Amsterdam anstieß.

Wie das Ehepaar Michalski berichten an diesem Wochenende viele andere an verschiedenen Orten der Stadt über persönliche Erlebnisse von damals. Heutige Bewohner von Wohnungen, in denen Verfolgte lebten, werden ihre Türen öffnen. In Wohnzimmer, Treppenhaus, Innenhof oder auch in Kirchen, Kellern oder an öffentlichen Plätzen werden dazu Papierschnipsel von Briefwechseln oder Fotos ausgestellt, Geschichten erzählt oder Lieder gesungen. Die 28 Programmpunkte sind über die gesamte Stadt verteilt, ein Großteil findet in der City West statt.

Petra und Franz Michalski sprechen im Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt, Rosenthaler Str. 39, Mitte. 6. Mai, 14 Uhr. Alle Veranstaltungsorte: https://www.denkmalamort.de/dmao-2018/

Wassersportfest in Grünau

Steffen Sambill lädt zum Wassersportfest in Grünau

Steffen Sambill (Foto) und Robert Schaddach gehören zu den Initiatoren des Wassersportfests Berlin in Grünau an der historischen Regattastrecke von 1880. Mit dem Seesportclub Berlin-Grünau haben sie ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Sonnabend und Sonntag gibt es nicht nur ein Bühnenprogramm, es lassen sich auch Shows mit Schlauchbooten der Thundercat-Klasse erleben, ebenso Jetski-Darbietungen und spektakuläre Rettungsübungen von DLRG und Feuerwehr. Außerdem können Besucher Boote besichtigen.

Wer sich künftig sportlich betätigen möchte, hat Gelegenheit, an den Ständen von Vereinen mehr über deren Arbeit zu erfahren und an Kursen teilzunehmen. Die Deutsche Marine ist mit einem Infobus und kostenlosen Fahrten mit der Barkasse "Marine 1" vor Ort.

Das Fest ist auch für Familien geeignet. Kinder und Jugendliche können sich beispielsweise mit dem Skateboard auf der Halfpipe ausprobieren. Es gibt eine Hüpfburg, Bungee-Trampolin, Elektrobootfahrten, Kinderschminken und Entenangeln. Imbissstände versorgen die Besucher unter anderem mit Speisen vom Holzkohlegrill, Eis und Crêpes.

Regattastrecke Grünau, Regattastraße 191–223; Sonnabend 10–20 Uhr, Sonntag 10–18 Uhr. Eintritt bis sechs Jahre frei, ab sieben Jahre: ein Euro, ab 18 Jahre: drei Euro. Infos: wassersportfest.berlin

Durch Parlament und Bundesrat

Ralf Wieland, Präsident des Berliner Abgeordnetenhaus

Ralf Wieland (SPD, Foto), der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, lädt zum Tag der offenen Tür in den Preußischen Landtag ein. Und der Hausherr hat sich ein ambitioniertes Programm ausgedacht, das um 11 Uhr mit einer Führung beginnt. Mit den Vorsitzenden der Fraktionen werden zudem politische Themen diskutiert. Wer aber seine Zeit nicht nur drinnen verbringen möchte, der kann auf der Parkfläche zwischen Abgeordnetenhaus und Bundesrat die Sonne genießen, ein Bier trinken und Tänzern beim Tanzen zusehen. Denn auch die Länderkammer als unmittelbarer Nachbar lädt zum Tag der offenen Tür. 11.30 Uhr beginnt im Festsaal des Bundesrats ein gemeinsamer Rundgang durch die Häuser.

Sonnabend: Abgeordnetenhaus, Niederkirchnerstr. 5, 11–18 Uhr; Bundesrat, Leipziger Str. 3–4, ab 10.30 Uhr

Zum Netzfest in den Park

Johnny Haeusler, Mitgründer der re:publica

Die Digitalmesse Re:publica will sich öffnen und ihre Themen über den engen Kreis der "Digital Community" hinaus in die Diskussion bringen. Dazu laden die Macher an diesem Sonnabend, dem Tag nach der Konferenz, die Bürger in den Gleisdreieck-Park zum "digitalen Volksfest". Gleichzeitig öffnet das benachbarte Technik-Museum seine Türen. "Da wollen wir weniger nerdig sein und mit allen Berlinern ins Gespräch kommen über die Digitalisierung", sagt Re:publica-Mitgründer Johnny Haeusler (Foto). Die Digitalisierung sei inzwischen Mainstream und betreffe jeden, der Onlinebanking mache oder ein Smartphone benutze. Auf dem Programm stehen bei Veranstaltungen auf mehreren Bühnen Talkrunden, Diskussionen und Workshops zu digitalen Themen. Man kann erfahren, wie man programmiert, das digitale Bilder-Netzwerk Instagram am besten nutzt oder bloggt. Es wird über Journalismus auf Youtube gesprochen und über den Sinn oder Unsinn von Unterricht auf Mikrocomputern. Die neue EU-Datenschutzverordnung wird besprochen, über die Forderung nach neuen Lernmaterialien für die Schulen debattiert. Natürlich soll nicht nur nachgedacht und geredet, sondern auch gefeiert werden. Bands spielen auf, es gibt Speisen und Getränke.

Netzfest, Sonnabend, 10–21 Uhr, Gleisdreieck-Park, Kreuzberg, freier Eintritt bis 18 Uhr

