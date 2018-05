Ex-Staatssekretär Straßmeir für Flüchtlingsamt im Gespräch

Berlin. Die Leitung des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) muss neu besetzt werden, nachdem Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) und die bisherige LAF-Präsidentin Claudia Langeheine übereingekommen sind, ihre Zusammenarbeit zu beenden. Nun wird nach Informationen der Berliner Morgenpost aus Regierungskreisen der ehemalige Justizstaatssekretär Alexander Straßmeir als möglicher Nachfolger gehandelt. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es indes bisher nicht, sowohl die Sozialverwaltung als auch Straßmeir selbst ließen Anfragen dieser Zeitung am Freitag unbeantwortet.

Straßmeir ist CDU-Politiker. Er gilt als fachlich kompetent und wird dem liberalen Flügel der Union zugerechnet. Der 53-Jährige war nach seinem Jurastudium in Berlin unter anderem Referent und Referatsleiter in der Senatskanzlei, von 1996 bis 2001 Bau- und Umweltstadtrat, zunächst in Wilmersdorf, nach der Bezirksfusion in Charlottenburg-Wilmersdorf. Von 2002 bis 2011 war Straßmeir stellvertretender Präsident des Konsistoriums der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

Am 1. Januar 2012 wechselte er als Staatssekretär in die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz. Im Dezember 2016, nach dem Ende der rot-schwarzen Landesregierung, wurde Straßmeir, wie auch andere Staatssekretäre, in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Derzeit arbeitet er als Rechtsanwalt in einer großen Berliner Kanzlei.

Bisherige Chefin hat Anspruch auf einen anderen Posten

Die Leitungsposition im Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten muss rechtlich nicht notwendig ausgeschrieben werden. Zum einen, weil ein dienstliches Interesse vorliegt, der wichtigen Behörde mit rund 480 Mitarbeitern zügig wieder zu einem Chef zu verhelfen. Zum anderen, weil ein geeigneter Beamter zur Verfügung steht, der sich im Ruhestand befindet und reaktiviert werden kann. Dem Vernehmen nach soll Straßmeir erklärt haben, das Amt gerne übernehmen zu wollen. Zuvor muss die Stelle aber tatsächlich frei sein. Die Juristin Claudia Langeheine hat als Beamtin Anspruch auf eine angemessene andere Position in der Berliner Verwaltung.

Diese zu finden, ist formal eine Aufgabe für Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD), der auch für das Personal zuständig ist. Nach Morgenpost-Informationen finden dazu derzeit Gespräche zwischen mehreren Senatsverwaltungen statt. Langeheine hatte am gestrigen Freitag ihren letzten Arbeitstag im LAF und nimmt zunächst Urlaub. Sie stand dort knapp zwei Jahre an der Spitze. Als Grund für die Trennung gab die Verwaltung "unterschiedliche Vorstellungen über die Weiterentwicklung des Landesamtes" an.

Mehr zum Thema:

Landesamt für Flüchtlinge braucht eine neue Leitung