Wieder Schafe für Schlossgarten Charlottenburg

Berlin. Es wird wieder ein bisschen wie früher: Wiesen im Schlossgarten Charlottenburg werden in den kommenden Monaten von Schafen beweidet. Rund 40 gehörnte Gotlandschafe sind am Freitag angekommen, um auf einer ersten umzäunten Wiese zu grasen. Nach Angaben der Stiftung Preußische Schlösser und Garten können Gärtner auf diese Weise auf den Einsatz von Traktoren und Mähern verzichten - das sei ein Beitrag zum Naturschutz. Auch in der Geschichte des Gartens seien die Wiesen beweidet worden, nicht mehr jedoch in der Nachkriegszeit, hieß es. Nun will die Stiftung sehen, ob und wie Parkbesucher, deren Hunde und die Schafe miteinander auskommen. Geplant ist die Beweidung bis November.

( dpa )