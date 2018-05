Dynamowerk in Spandau Neue Hoffnung für Siemens-Mitarbeiter in Berlin

Berlin. Bei den Sondierungsgesprächen über die Zukunft der Berliner Siemenswerke haben die Arbeitnehmervertreter offenbar einen Teilerfolg erzielt. Die Fertigung im Spandauer Dynamowerk soll entgegen der ursprünglichen Pläne doch nicht geschlossen werden. Das erfuhr die Berliner Morgenpost aus dem Umfeld des Unternehmens.

Demnach habe der Betriebsratsvorsitzende des Dynamowerks, Predrag Savic, die Mitarbeiter am Freitagvormittag über den Stand der Sondierungen informiert. Teilnehmer zitierten Savic danach mit den Worten: "Wir haben ein Tor geöffnet. Jetzt müssen wir nur noch hindurchgehen." Savic war am Freitag nicht zu erreichen. Arbeitnehmervertreter hatten noch am Donnerstag mit der Konzernspitze in München um die Pläne gerungen.

Siemens dementiert eine Einigung über das Dynamowerk in Spandau

Siemens hatte im vergangenen Jahr verkündet, im Dynamowerk 570 Arbeitsplätze in der Produktion streichen zu wollen. 300 Stellen sollen im Gasturbinenwerk in Moabit wegfallen. Als Grund nannte Siemens zurückgehende Aufträge im Kraftwerksgeschäft. Unklar ist, ob es auch einen Kompromiss für das Gasturbinenwerk gibt und wie viele Arbeitsplätze in der Dynamofertigung erhalten bleiben.

Ranking: Das sind die 200 größten Berliner Unternehmen

Derzeit sind 700 Mitarbeiter an dem Standort in Spandau tätig. Siemens dementierte am Freitag eine Einigung. "Die Sondierungsgespräche laufen noch", sagte ein Sprecher. Mittwoch will der Konzern Zahlen für das erste Quartal dieses Jahres präsentieren. Bei der Aufsichtsratssitzung am Abend davor könnte Konzernchef Joe Kaeser seine Zustimmung für die Pläne geben.

Bundestagsabgeordneter sieht "positive Signale"

Die Arbeitnehmervertreter pochen aber nach wie vor auf eine Lösung für alle von den Restrukturierungs-Plänen betroffenen Standorte. Ursprünglich wollte Siemens deutschlandweit rund 3000 Stellen abbauen. Bislang sei das Unternehmen noch nicht davon abgerückt, die Werke in Erfurt und Offenbach zu schließen, hieß es. In Berlin hat offenbar der öffentliche Druck ein Umdenken bei der Konzernspitze bewirkt: Mitarbeiter und Gewerkschaft protestierten immer wieder gegen die Kürzungspläne.

Peter Altmaier (CDU) hatte vor seinem Amtsantritt als Bundeswirtschaftsminister bei einem Besuch im Dynamowerk seine Solidarität mit den Beschäftigten bekundet. Der Spandauer Bundestagsabgeordnete Kai Wegner (CDU), der Altmaier dabei begleitet hatte, sagte am Freitag: "Die vorsichtigen positiven Signale, die zu hören sind, begrüße ich sehr. Auch die Arbeitsplätze in der Fertigung der Firma Siemens sind immens wichtig für den Industriestandort Berlin."

Siemens soll dem Dynamowerk drei Jahre Zeit eingeräumt haben, um Innovationen zu entwickeln und Prozesse zu optimieren. Hoffnung macht auch die neue Kontinuität am Standort: Mitarbeiter hatten in den letzten Jahren zahlreiche Wechsel der Werksleitung beklagt. Jetzt haben Betriebsräte und Fabrikspitze gemeinsam an den neuen Konzepten gearbeitet.

