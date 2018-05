S-Bahn-Ausfälle: Verband fordert Erstattungen für Kunden

Breitbeinige Berliner, verwunderte Touristen und neugierige Handyspione: Die typischen Nahverkehrsnutzer gibt es in zahlreichen Facetten.

Berlin. Bei Fahrgast-Vertretern wächst der Unmut über die Mängel im regionalen Bahnverkehr. Der Deutsche Bahnkunden-Verband (DBV) äußerte sich am Freitag "fassungslos über die Zunahme von Zugausfällen und Verspätungen im S-Bahn- und Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg". Es vergehe "kaum ein Tag, an dem nicht Signal- und Weichenstörungen, Streckensperrungen und scheinbar unkoordinierten Baumaßnahmen den Fahrgästen das Leben schwer machen", kritisierte die Organisation.

Der Vize-Vorsitzende des DBV-Länderverbands Nordost, Conrad Anders, forderte den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) auf, alle Baumaßnahmen im Schiennetz und des Ersatzverkehrs wirksam zu koordinieren. Außerdem sollten Stammkunden in den betroffenen Gebieten einen anteiligen Geldbetrag erstattet bekommen. Der VBB ist der Auftraggeber für die Verkehrsangebote in Berlin und Brandenburg. Für das Schienennetz ist eine Tochter der Deutschen Bahn zuständig.

Der Verkehrsverbund zeigte sich ebenfalls "mehr als unzufrieden über die derzeitige Leistung bei der S-Bahn und zum Teil auch im Regionalverkehr. Gerade bei der S-Bahn gibt es deutlich zu viele Störungen im Netz", sagte VBB-Sprecherin Elke Krokowski. "Aber auch die Unzuverlässigkeit, die Qualitätsprobleme an Fahrzeugen und fehlendes Personal sind für die Kunden negativ spürbar. Vor allem müssen die Fahrgäste bei Störungen auch frühzeitiger und besser informiert werden, wenn ein Zug ausfällt oder zu spät kommt. Das klappt leider viel zu oft nicht gut genug", stellte Krokowski fest.

( dpa )