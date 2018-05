Fahrgäste am U-Bahnhof Alexanderplatz warten auf ihre U-Bahn (Archivbild)

Seinen Vorstoß begründete Geisel damit, dass ein Großteil der Insassen der Justizvollzugsanstalt in Plötzensee Schwarzfahrer seien.

Nahverkehr in Berlin

Nahverkehr in Berlin Innensenator für Entkriminalisierung des Schwarzfahrens

Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat sich am Donnerstagabend auf einer Veranstaltung der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung wiederholt für eine Entkriminalisierung des Schwarzfahrens ausgesprochen. "Das ist zwar Bundesrecht, das geändert werden müsste, aber ich wäre dafür", sagte Geisel. Allerdings rechnet der Innensenator nicht damit, dass es auf Bundeseben eine Mehrheit dafür gibt. Seinen Vorstoß begründete Geisel damit, dass ein Großteil der Insassen der Justizvollzugsanstalt in Plötzensee Schwarzfahrer seien. "Die Justiz muss sich um wichtigere Dinge kümmern", so Geisel weiter. Allerdings sagte der Innensenator auch, dass er dafür sei, dass das Schwarzfahren eine Ordnungswidrigkeit und damit bußgeldbewehrt bleibe.

Damit vertritt der Innensenator die Linie von Linken und Grünen. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) plädiert schon länger dafür, Schwarzfahren im öffentlichen Personenverkehr nur noch als Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Im Bundestag zeichnete sich kürzlich allerdings keine Mehrheit für die Forderung von Linken und Grünen ab, das Fahren ohne Fahrschein nicht mehr als Straftat zu behandeln, sondern allenfalls als Ordnungswidrigkeit.

Auch der Deutsche Richterbund plädierte schon für Änderung

Die Debatte über eine Straffreiheit von Schwarzfahrern ist indes nicht neu. So hatte etwa auch schon der Deutsche Richterbund dafür plädiert, das Schwarzfahren als Tatbestand im Strafgesetzbuch zu überprüfen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen sprach sich hingegen deutlich gegen derartige Pläne aus. Die Betreiber von Bussen und Bahnen hatten zuletzt gewarnt, Überlastung dürfe kein Argument sein, man dürfe nicht Justiz nach Kassenlage machen.

Befürworter der Straffreiheit verweisen auch darauf, dass derzeit Schwarzfahrer ins Gefängnis wandern, wenn sie eine gegen sie verhängte Geldstrafe nicht zahlen können. Nach Schätzungen sitzen bundesweit etwa 5000 Menschen wegen Beförderungserschleichung im Gefängnis. Allein in Berlin hatten Verkehrsbetriebe (BVG) und S-Bahn 2017 etwa 540.000 Schwarzfahrer registriert. Die S-Bahn zeigte 34.981 Schwarzfahrer als Wiederholungstäter an, bei der BVG gab es knapp 10.397 Anzeigen. (mit dpa)

