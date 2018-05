Männer der Feuerwehr sitzen in einem Löschfahrzeug.

Brände Auto brennt in Berlin-Johannisthal mitten auf der Straße

Berlin. Im Berliner Stadtteil Johannisthal ist am Freitagmorgen ein Auto mitten auf der Straße in Brand geraten. Die Flammen griffen auf einen am Straßenrand abgestellten Wohnwagen über, wie die Feuerwehr berichtete. Ein Mensch wurde verletzt. 14 Feuerwehrleute konnten die brennenden Fahrzeuge auf dem Sterndamm löschen. Zur Brandursache und weiteren Details lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Auf Twitter berichteten mehrere Nutzer von einer weit hörbaren Explosion.

( dpa )