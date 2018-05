re:publica 2018: Profis-Tipps, wie man zum Influencer wird

Bei der "re: publica 2018" in der Station Berlin waren zahlreiche Medienprofis dabei. "Molle und Korn" hatte einige von ihnen am Mikro.

Live von der re:publica 2018: Emina Benalia und Sebastian Geisler streifen über die Branchenmesse "re:publica" in der Station am Gleisdreieck. Sie suchen ein paar Tipps, wie man zum erfolgreichen Profi-Podcaster wird. Und wen sie da so alles vors Mikrofon bekommen! Da sind: Der "Godfather of German Podcasting", Daniel Fiene, RBB-Moderator und Podcaster Holger Klein, BLN.FM-Gründer und Radio-Meister Tim Thaler und der unvergleichliche William Cohn, der aus dem Schwärmen für Emina nicht mehr herauskommt. Irgendwie kamen unsere beiden Redakteure im Laufe des Tages an ein Goldenes VIP-Armband. Molle und Wodka satt! Zum Wohl!

"Molle und Korn"-Moderatoren Emina Benalia und Sebastian Geisler

Foto: Reto Klar

