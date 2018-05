TU Dresden zeigt Kunstbesitz: Auftakt mit 1950er Jahren

Dresden. Die Technische Universität Dresden stellt in den nächsten Jahren ihren umfangreichen Kunstbesitz aus DDR-Zeiten aus. Zum Auftakt sind von Freitag an die Erwerbungen aus den 1950er Jahren in der Altana Galerie im Görges-Bau zu sehen, wie Kuratorin Gwendolin Kremer von der Kustodie sagte. Unter den rund 70 Gemälden und Arbeiten auf Papier befinden sich Werke prominenter Künstler wie Hermann Glöckner, Wilhelm Lachnit, Lea Grundig, Hans Jüchser, Karl-Heinz Adler oder Wilhelm Rudolph. "Die Sammlung vereint herausragende Positionen der Dresdner Malerschule und bildet das zeitgenössische Wirken Dresdner Künstler repräsentativ ab."

Der fast 4000 Werke aller Genres umfassende Bestand der Kustodie wird seit geraumer Zeit gesichtet und wissenschaftlich bearbeitet. Etwa 800 Werke befinden sich laut Kremer als Leihgaben in den Büros von Professoren und Mitarbeitern, Sälen und anderen Räumlichkeiten auf dem Campus oder sind Teil der Architektur. Mit mehreren Ausstellungen soll nun ein konzentrierter Einblick in die Sammlung gegeben werden. "Wir zeigen, was wir haben."

( dpa )