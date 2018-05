Führscheinanwärter fallen häufiger durch Prüfung

Berliner Fahrschüler sind 2017 häufiger durch die Führerscheinprüfung gefallen als im Jahr zuvor. Bei deutlich mehr als 40 Prozent der Theorieprüfungen in der Bundeshauptstadt scheiterten die Bewerber im vergangenen Jahr, wie aus den Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg hervor. Die Durchfallquote lag demnach bei 44,3 Prozent nach 42,4 Prozent im Jahr 2016.

Auch in gut jeder dritten praktischen Prüfung in Berlin rasselten die Führerscheinanwärter durch. Es waren genau 36,1 Prozent der Bewerber, die es nicht schafften. Im Jahr zuvor hatte die Quote lediglich bei 33,7 Prozent gelegen.