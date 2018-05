Fest zum 70. Jahrestag der Unabhängigkeit Israels

Berlin. Mit einem Fest auf dem Gendarmenmarkt erinnert Berlin heute an die Gründung Israels vor 70 Jahren. Eröffnet wird das Fest vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Israels Botschafter Jeremy Issacharoff. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft hat außerdem 40 Organisationen eingeladen, die sich auf dem Platz vorstellen wollen. Auf dem Programm stehen auch Live-Musik, Spiele und Diskussionen.

Der Staat Israel wurde am 14. Mai 1948 ausgerufen. Staatsgründer David Ben Gurion verlas in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung. Israel feiert sein 70. Jubiläum allerdings nach dem hebräischen Kalender, deshalb hatten die Feierlichkeiten schon am Abend des 18. April begonnen.