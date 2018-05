Wetter Sommerwetter am Wochenende in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. Mit Temperaturen bis 24 Grad und viel Sonnenschein wird das Wochenende in Berlin und Brandenburg wieder sommerlich. Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst Höchstwerte von 18 bis 21 Grad. Für Sonntag sagten die Meteorologen am Donnerstag 21 bis 24 Grad für Berlin und Brandenburg voraus. Da mit wenig Wind zu rechnen sei, fühlten sich die Temperaturen deutlich wärmer an, hieß es.

Die für Anfang Mai überdurchschnittlich trockene und warme Phase soll noch bis nächste Woche andauern, die Niederschlagswahrscheinlichkeit bleibt äußerst gering. Kehrseite der sommerlichen Temperaturen: Die Waldbrandgefahr in Brandenburg steigt.

( dpa )