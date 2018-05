Nach Angriff in U-Bahn: Dritter Verdächtiger ermittelt

Berlin. Nach einem Angriff auf einen 27-Jährigen in der U7 hat die Polizei die Identität eines dritten Tatverdächtigen ermittelt. Es handele sich um einen zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alten Mann, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten hatten vor einer Woche Bilder der mutmaßlichen Täter veröffentlicht. Bereits einen Tag später hatte man die Identität zweier Verdächtiger im Alter von 19 und 22 Jahren herausgefunden. Die Männer sollen am 13. Februar den Fahrgast unvermittelt mit Schlagstock, Gürtel und Pfefferspray in einem Wagen der U-Bahnlinie 7 attackiert haben. An der Station Grenzallee machte sich das Trio aus dem Staub.

( dpa )