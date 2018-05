SPD-Vize Rackles wirft hin und attackiert Parteichef Müller

Mit der Geschlossenheit ist es in der Berliner SPD so eine Sache. In der Partei kochen viele ihr eigenes Süppchen. Demnächst stehen wichtige Vorstandswahlen an. Und prompt gibt es Ärger.

Berlin. Der Berliner SPD-Vize Mark Rackles will beim Parteitag Anfang Juni nicht noch einmal für den Landesvorstand kandidieren. Das kündigte der 51-Jährige in einem Schreiben an die Mitglieder der Parteispitze an, in dem er gleichzeitig harsche Kritik am Zustand der Partei, ihrer Führungsstruktur und an SPD-Chef Michael Müller übte. Müller bedauerte die Entscheidung von Rackles. "Wir haben in den vergangenen beiden Jahren gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet", erklärte er am Donnerstag.

Die Vorstandswahl beim Parteitag am 1./2. Juni müsse einen Beitrag zu einem glaubwürdigen personellen und inhaltlichen Neuansatz leisten, zur Profilbildung als linke Volkspartei und als führende Kraft im rot-rot-grünen Regierungsbündnis, schrieb Rackles. "Davon sind wir sowohl im Bund als auch im Land zumindest in den Umfragen und der öffentlichen Wahrnehmung meilenweit entfernt."

Für ihn sei nicht erkennbar, "welche Vorstellungen Michael Müller zur personellen Besetzung des GLV (geschäftsführender Landesvorstand) hat oder welches Personalkonzept die Parteilinke favorisiert", so Rackles, der selbst zu den SPD-Linken zählt. Wiederholte Anregungen für geeignete neue GLV-Mitglieder - "jünger, weiblicher, migrantischer" - habe Müller nicht aufgegriffen.

Die Führungsstrukturen der Landespartei seien von "Mehltau" befallen, "der nichts mit großen Koalitionen, aber viel mit inhaltlicher Entkernung und personellen Stillhalteabkommen zu tun hat. Stillhalteabkommen zwischen zwei Lagern, die zu stark zum Einlenken, aber zu schwach zum Durchwählen sind." Rackles sprach von "anhaltender Nicht-Kommunikation" und einem "Entscheidungsvakuum".

Er sei daher zu dem Schluss gekommen, dass er "in der gegebenen personellen Situation im GLV" keinen positiven und produktiven Beitrag mehr leisten könne zur Entwicklung der Sozialdemokratie in Berlin, so Rackles. Für eine Kandidatur als Beisitzer im Landesvorstand stehe er weiterhin zur Verfügung.

Rackles ist seit 2011 Staatssekretär in der Bildungsverwaltung und - mit einer Unterbrechung von zwei Jahren - seit 2010 SPD-Vize. Über sein Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, hatte am Donnerstag zuvor der "Tagesspiegel" berichtet.

In der Berliner SPD gibt es traditionell Reibungen zwischen Flügeln und Strömungen, deren Vertreter auch gern mal öffentlich austeilen. Bei dem Parteitag stellt sich Regierungschef Müller erneut als SPD-Vorsitzender zur Wahl, daneben sind vier Vize-Posten zu vergeben.

Vor Rackles hatte bereits die stellvertretende Vorsitzende Barbara Loth ihren Rückzug aus der Führungsspitze angekündigt - sie gilt wie Rackles als Parteilinke. Beide Positionen sollten wieder "von links beansprucht und besetzt werden", forderte Rackles. Die beiden anderen Vize-Vorsitzenden, Innensenator Andreas Geisel und die Abgeordnete Iris Spranger, dürften erneut kandidieren.

"Wie immer vor Wahlen gibt es eine Debatte zur personellen und inhaltlichen Neuaufstellung der Partei", sagte Müller. "Die Diskussion wird morgen auch mit den Kreisvorsitzenden zur Vorbereitung des Landesvorstands geführt."

( dpa )