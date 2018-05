Biotonne kommt im nächsten Jahr für ganz Berlin

Berlin. Für alle Berliner Bürger soll im kommenden Jahr eine Biotonne an ihrem Haus bereitstehen. Der Aufsichtsrat der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) beschloss, die Pflichttonne für Bioabfall zum 1. April 2019 einzuführen. Diese Vorgabe macht auch das Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes. Per Ausnahmegenehmigung werde es aber weiterhin möglich sein, Küchenabfälle im eigenen Garten zu kompostieren und auf eine Biotonne zu verzichten, sagte die BSR-Vorstandschefin Tanja Wielgoß am Donnerstag in Berlin.

Die zusätzlichen Kosten für die flächendeckende Biosammlung sollen über einen Erhöhung des Ökotarifs der Müllabfuhr finanziert werden. Pro Haushalt und Monat würden die Gebühren "um einen mittleren zweistelligen Cent-Betrag steigen", kündigte Wielgoß an. Die genaue Kalkulation soll in einer Aufsichtsratssitzung im November festgelegt werden. Mit dem pauschalen Ökotarif werden seit 2015 die Kosten der Ökoleistungen der BSR abgedeckt - getrennt von den Hausmülltarifen. Zuletzt betrug er 6,39 Euro pro Wohnung und Quartal.

Im vergangenen Jahr seien 76 000 Tonnen Bioabfall separat gesammelt und 69 000 Tonnen davon in der BSR-Biogasanlage in Ruhleben vergoren worden, berichtete die Unternehmenschefin.

Zum 1. Juni übernimmt die BSR die Reinigung von 34 weiteren Parks, Grünflächen und Spielplätzen sowie der Forstreviere Eichkamp und Dachsberg an der Nordseite des Schlachtensees. Es sind dann insgesamt 46 Grünflächen und drei Forste. Die Resonanz bei den Bürgern sei sehr positiv, stellte Wielgoß fest. Pro Jahr stellt der Senat 9,8 Millionen Euro für die Parkreinigung zur Verfügung. Die Parkpflege bleibt Aufgabe der jeweiligen Bezirke.

( dpa )