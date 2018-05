Helfer für Spargelernte dringend gesucht

Potsdam. Brandenburgs Spargelbauern suchen in dieser Saison händeringend Erntehelfer. "Das Problem wird immer drängender. Es fehlen Leute, die sonst immer kamen", sagte Jürgen Jakobs, Vorsitzender der Vereins Beelitzer Spargel und Geschäftsführer von Jakobs Spargelhöfen in Beelitz (Potsdam-Mittelmark). Viele seiner Kollegen hätte in dieser Saison bereits Flächen stillgelegt, weil Mitarbeiter zur Ernte des Gemüses fehlten. Allein in seinem Betrieb seien von 350 bestellten Saisonarbeitern aus Polen und Rumänien 85 nicht gekommen. Mittlerweile müssten die Bauern mit anderen Branchen wie dem Bau konkurrieren, wo ebenfalls Arbeitskräfte gefragt seien.

( dpa )